Regisseur John Hamburg erläutert die Entstehung von Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich und erklärt, warum Fremdscham im Englischen fehlt.

Der Regisseur John Hamburg hat am 26. November 2026 das Kino mit seinem neuen Film Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich erreicht. In einem ausführlichen Gespräch mit Stefan Geisler in Berlin erklärt der Komödie-Experte die Hintergründe zur späten Fortsetzung der bekannten Franchise-Reihe. Hamburg stellt fest, dass amerikanisches Publikum den spezifischen Humor des Peinlichen liebt, obwohl die englische Sprache hierfür keinen eigenen Begriff kennt. Der Filmstart markiert eine wichtige Zäsur in der Geschichte dieser Komödien, da Hamburg zum ersten Mal nicht nur als Autor, sondern auch als Regisseur hinter der Kamera stand.

Das Fehlen eines Begriffs für Fremdscham im Englischen

Ein zentrales Thema des Interviews ist die linguistische Lücke für das Gefühl der Fremdscham. John Hamburg argumentiert, dass die Amerikaner diese Art von Humor trotz des fehlenden Wortes sehr mögen. Er vergleicht die Erfahrung des Zuschauens fast mit einem Horrorfilm, da die Figuren auf der Bildfläche so unangenehm agieren, dass man kaum hinsehen kann. Er berichtet, dass manche Zuschauer den Film nicht ansehen konnten, da ihnen die Peinlichkeit zu groß war. Auch müssen bei manchen Familienangehörigen Kinder den Raum verlassen, um nicht mit der zweiten-hand Peinlichkeit konfrontiert zu werden.

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Hamburg nutzt diese Peinlichkeitskomik gezielt, um die Reaktionen des Publikums zu provozieren. Die Faszination für diesen speziellen Humor zeigt sich deutlich im Erfolg der gesamten Reihe. Für den Regisseur ist es ein Anliegen, diese Dynamik auszuloten und dem Publikum die emotionale Unbehaglichkeit der Charaktere nahezubringen. Diese Herangehensweise unterscheidet die Komödienreihe von anderen Genres und schafft eine einzigartige Verbindung zwischen den Figuren und den Zuschauern. Die fehlende Übersetzung in andere Sprachen macht diesen spezifischen Humor zudem international schwer fassbar, aber gleichzeitig besonders einprägsam.

Die Transformation von John Hamburg zum Filmregisseur

Die Entscheidung, die Truppe wieder zusammenzubringen, ging ursprünglich vom Studio aus. Die Bedingung der Schöpfer war klar: Nur wenn eine passende Geschichte vorliegt, die nicht nur auf Nostalgie basiert, soll es ein neues Projekt geben. Hamburg betont, dass sie die Geschichte mit vollem Einsatz entwickelt haben. Als Vater eines 15-jährigen Kindes hat er viel von seiner eigenen Erfahrung als Elternteil in die Handlung einfließen lassen. Die Figur Greg Focker spiegelt nun Hamburgs eigene Unsicherheiten und Gefühle wider.

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Es ist bemerkenswert, wie lang es her ist, seit der letzte Film der Reihe gedreht wurde. Die neue Perspektive als Regisseur erlaubt es Hamburg, die Story vollständig selbstbestimmt umzusetzen. Er fühlte sich stark mit dem Drehbuch verbunden und nutzte die Chance, um die emotionale Tiefe der Figuren zu erweitern. Der Übergang vom Schreiben zur Regie war aufregend und bot ihm die Möglichkeit, die Entwicklung der Charaktere noch präziser zu steuern. Diese persönliche Beteiligung macht den Film zu einer tiefgründigen Auseinandersetzung mit Familiendynamiken.

Neue Schauspieler und die Weiterentwicklung der Figuren

Ariana Grande spielt die Rolle der Olivia Jones und sticht als witzige und geheimnisvolle Figur heraus. Hamburg erwähnte, dass Grande ihm sofort in den Sinn kam, nachdem sie in Saturday Night Live und im Film Wicked beeindruckte. Sie bringt ein großes komödiantisches Talent mit und hat erst in wenigen Filmen mitgespielt. Dies verleiht ihrer Figur eine frische Dynamik, die das Ensemble bereichert. Die Integration einer neuen Generation von Darstellern war notwendig, um die Geschichte aktuell zu halten.

Die Entwicklung der Hauptfiguren ist im neuen Film zentral. Jack Byrnes hat sich mit der Zeit verändert und scheint offener für Neues zu sein. Im Gegensatz dazu wird Greg Focker langsam zum Antagonisten der Serie. Hamburg beschreibt diesen Konflikt als den typischen Kampf im Leben, bei dem wir oft dieselben Fehler unserer Eltern wiederholen. Greg erstickt seine Kinder aus Liebe heraus, was zu einem Spannungsfeld führt. Die Herausforderung besteht darin, ob er seine Kinder weiterhin lieben kann, während er lernt, sie loszulassen.

Kritik an der Darstellung der weiblichen Figuren

Auf die Frage, warum Frauen in den Filmen weniger Bildschirmzeit erhalten, antwortet Hamburg, dass es an der großen Anzahl an Figuren liegt. Mit der neuen Generation sind die Charaktere noch zahlreicher geworden. Er habe leider nicht die Zeit, die Geschichten aller Beteiligten gleichermaßen zu erzählen. Die Frauen wie Dina und Pam wirken normal und werden teilweise von ihren Ehemännern in den Hintergrund gedrängt. Hamburg räumt ein, dass er nicht alle Aspekte unterbringen kann, was zu einer ungleichen Verteilung der Aufmerksamkeit führt. Diese Einschränkung ist eine praktische Notwendigkeit innerhalb des begrenzten Zeitraums eines Kinofilms.

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Trotz dieser Kritik an der Struktur bleibt die Geschichte ein spannendes Porträt der Familiendynamik. Die Kombination aus altbekannten Charakteren und neuen Gesichtern schafft eine Balance zwischen Vertrauen und Überraschung. Hamburgs Ansatz, persönliche Erfahrungen in die Arbeit einfließen zu lassen, verleiht dem Film eine zusätzliche Authentizität. Die Thematik der Fremdscham und der generationenübergreifenden Konflikte bleibt aktuell und ansprechend. Der Film bietet somit eine tiefgründige Komödie, die sowohl unterhaltsam als auch nachdenklich ist.