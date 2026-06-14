John Isner besiegt Taylor Fritz im Finale von Stuttgart

John Isner hat das Finale von Stuttgart gegen Taylor Fritz gewonnen. Der Amerikaner gewann mit 6:4, 2:6, 6:4. Die Veranstaltung war ein großer Erfolg, trotzdem war der gefühlte Dauerregen ein Problem.

In Stuttgart hat der Amerikaner John Isner seinen Landsmann und Titelverteidiger Taylor Fritz besiegt. Im Finale gewann Isner mit 6:4, 2:6, 6:4. Auf der Tribüne wurde er von seiner Freundin Trinity Rodman angefeuert, die Tochter von Basketball-Ikone Dennis Rodman ist.

Die bestbezahlte Fußballerin der Welt kam so oft es ging zu seinen Turnieren. Isner sagte, dass er Trinity Rodman sehr dankbar ist, da sie vor ein paar Tagen noch ein Länderspiel in Brasilien und dann eine 24-Stunden-Anreise hierher hatte. 50.000 Zuschauer kamen in den neun Tagen auf die Anlage am Weissenhof, darunter am Finaltag Tennis-Legende Boris Becker, Rekordnationalspieler und Bayern-Shootingstar Tom Bischof mit Freundin Josie Scholl. Auch Star-Koch Johann Lafer und Schauspieler Mark Keller jubelten mit.

Die Veranstaltung war ein großer Erfolg, auch wenn der gefühlte Dauerregen ein Problem war. Der Veranstalter Edwin Weindorfer sagte, dass sie sehr zufrieden sind, trotzdem 50.000 Zuschauer kamen





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

John Isner Taylor Fritz Stuttgart Tennis

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fritz stürmt ins Finale: Titelverteidiger nach klarem Sieg im Endspiel von StuttgartTaylor Fritz hat beim Rasenturnier in Stuttgart das Finale erreicht und seine Titelverteidigungs-Ambitionen unterstrichen. Yannick Hanfmann und Jan-Lennard Struff kämpfen um den Doppeltitel.

Read more »

Titelverteidiger auf Kurs: Fritz in Stuttgart im FinaleTaylor Fritz zieht erneut ins Endspiel des Tennisturniers in Stuttgart ein. Sein Gegner kommt entweder auch aus den USA oder aus Tschechien.

Read more »

Finale in US-Hand: Fritz fordert Shelton in StuttgartTaylor Fritz zieht erneut ins Endspiel des Tennisturniers in Stuttgart ein. Sein Gegner am Sonntag ist der an Position eins gesetzte Ben Shelton.

Read more »

Finale in US-Hand: Fritz fordert Shelton in StuttgartStuttgart - Taylor Fritz' Hoffnung auf die Titelverteidigung beim Tennisturnier in Stuttgart lebt. Beim 6:4, 6:4 im Halbfinale gegen Alexander Bublik

Read more »