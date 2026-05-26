John Krasinski kehrt als CIA-Agent Jack Ryan zurück

Jack Ryan (John Krasinski) kehrt in einen globalen Konflikt zurück. Seine internationale Undercover-Mission führt zu einer gefährlichen Verschwörung, die ihn in den Mittelpunkt der Geschichte schiebt. Mit CIA-Veteran Mike November und dem ehemaligen CIA-Chef James Greer macht Ryan den Kampf gegen eine abtrünnige Black-Ops-Einheit. Unterstützung erhält das Team von der MI6-Agentin Emma Marlowe. Zwei verschiedener Rezensionen, eine für und eine gegen das neue Kinofilm.

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