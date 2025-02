John Lithgow als Dumbledore in der neuen Harry Potter Serie?

Gerüchte über die Besetzung der neuen Harry Potter Serie auf HBO werden immer zahlreicher. John Lithgow wird als Kandidat für die Rolle von Professor Dumbledore gehandelt. Außerdem soll Paapa Essiedu als Severus Snape in der Serie mitwirken.

Nach dem globalen Erfolg der acht Harry Potter Filme plant der US-Sender HBO eine Serie nadaption der Abenteuer des Zauberschülers Harry Potter . Die Serie soll 2026 starten und laut Sender eine „getreue Adaption“ der Bücher sein. \Die Besetzung der Serie ist ein wichtiges Thema für Fans der Filme, die sich fragen, wer die Fußstapfen der ikonischen Schauspieler wie Daniel Radcliffe, Emma Watson, Ralph Fiennes oder Michael Gambon treten kann. Gerüchte über mögliche Kandidaten brodeln bereits.

Laut dem Branchenmagazin „Variety“ ist US-Schauspieler John Lithgow, der aktuell im Oscar-nominierten Film „Konklave“ zu sehen ist, ein heißer Kandidat für die Rolle des Professors Albus Dumbledore. Lithgow würde damit die Nachfolge von Richard Harris und Michael Gambon antreten. \Laut einem Bericht des „Hollywood Reporter“ soll „Gangs of London“-Star Paapa Essiedu als Favorit für die Rolle von Severus Snape gelten. Er würde in die großen Fußstapfen von Alan Rickman treten, der die Rolle des strengen Zaubertrankmeisters mit seiner einzigartigen Darstellung für immer in die Herzen der „Potter“-Fans gespielt hat.\Zuvor kursierten bereits Gerüchte, dass „Oppenheimer“-Star Cillian Murphy die Rolle des Lord Voldemort übernehmen könnte. Nicht nur die Fans drückten ihre Begeisterung aus, auch Ralph Fiennes, der Voldemort in den Filmen verkörperte, ist von der Idee angetan. Ein Sprecher von HBO äußerte sich gegenüber „Variety“ zu den Casting-Spekulationen und betonte, dass Details erst bestätigt werden, wenn die Verträge abgeschlossen sind.





ntvde / 🏆 3. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Harry Potter HBO Serie John Lithgow Dumbledore Paapa Essiedu Severus Snape

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

John Lithgow als Dumbledore in der neuen Harry Potter-Serie?John Lithgow, bekannt aus Dexter, soll die Rolle des Albus Dumbledore in der neuen Harry Potter-Serie übernehmen. Die Verhandlungen sollen in den letzten Zügen sein. Die Serie soll zwischen 2026 und Anfang 2027 auf dem Streamingdienst Max erscheinen.

Weiterlesen »

Neuer Favorit für Dumbledore-Rolle: „Harry Potter“-Serie will sich besten „Dexter“-Killer sichernDie Gerüchteküche um die „Harry Potter“-Serie brodelt vor sich hin wie ein Vielsafttrank: Es soll jetzt tatsächlich doch einen neuen..

Weiterlesen »

Ist der erste große Star der Harry Potter-Serie endlich fest?Gerüchte besagen, dass der Schauspieler Lithgow als Albus Dumbledore in der neuen HBO-Serie Harry Potter gecastet wurde. Deadline berichtet von einem fortgeschrittenen Deal. HBO bestätigt den Cast noch nicht, doch die Meldungen stimmen im ganzen Hollywood überein.

Weiterlesen »

Dumbledore in der neuen 'Harry Potter'-Serie gefunden?! 'Dexter'-Star soll die Rolle des mächtigen Zauberers übernehmenPascal liebt das Kino von „Vertigo“ bis „Daniel, der Zauberer“. Allergisch reagiert er allerdings auf Jump Scares, Popcornraschler und den Irrglauben, „Joker“ wäre gelungen.

Weiterlesen »

Buffy-Star Sarah Michelle Gellar spricht erstmals Klartext zur neuen Serie: 'Habe den Fans immer zugehört'Nach der Enthüllung des Plans einer neuen Buffy-Serie hat sich Sarah Michelle Gellar jetzt selbst dazu geäußert. Ihr Statement klingt sehr optimistisch und dürfte Fans des Fantasy-Hits erfreuen.

Weiterlesen »

Mediaplus holt GroupM-Experten John Wittesaele als neuen COO International MarketsMediaplus verstärkt sein internationales Geschäft mit dem einsteigenden COO John Wittesaele, der umfangreiche Erfahrung in Daten und Digitalisierung mitbringt. Wittesaele, zuvor Global CEO von Xaxis bei GroupM, soll die digitale Transformation und das internationale Wachstum der Agenturgruppe vorantreiben.

Weiterlesen »