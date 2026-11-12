John Lithgow in Harry Potter Neuauflage und Film Jimpa

John Lithgow beginnt Dezember 2026 in der neuen Harry Potter Serie. Zuvor startet sein Film Jimpa mit Olivia Colman im Januar 2027 in den Kinos.

John Lithgow steht im Dezember 2026 vor den Dreharbeiten für die serielle Neuauflage der Harry Potter Franchise. Kurz zuvor präsentiert er jedoch ein intensives Familienprojekt. Der Trailer zu seinem neuen Film Jimpa ist jetzt verfügbar und zeigt Lithgow in einer tiefgründigen Darstellung als Familienpatriarch. Der Schauspieler wechselt damit zwischen großem kommerziellem Fernsehen und anspruchsvollem Kino.

Handlung und Besetzung im Fokus

Der Film Jimpa erzählt die Geschichte der Familienmutter Hannah, gespielt von Olivia Colman. Sie reist gemeinsam mit ihrem Ehemann und der jugendlichen Tochter Frances von Adelaide nach Amsterdam. Das Ziel dieser Reise ist der Besuch des Vaters, der unter dem Namen Jimpa bekannt ist. In der Familie wird er als Professor, Aktivist und anerkannte Figur in der queeren Community beschrieben. Die Dynamik gerät ins Wanken, als Frances überraschend ankündigt, ein ganzes Jahr bei ihrem Großvater wohnen zu wollen. Diese Entscheidung stellt die emotionale Balance der Familie auf eine harte Probe.

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Sophie Hyde führt Regie bei diesem Projekt und nutzt ihre Erfahrung mit der Tragikomödie The Night We Called It A Day. Sie lässt den Charakteren viel Raum, ohne die narrativen Stränge aus den Augen zu verlieren. Der Film basiert lose auf Hydes eigenen persönlichen Erfahrungen. Die visuellen Elemente des Trailers wechseln zwischen warmherzigen Familienzeiten und spürbarer innerer Anspannung. Diese Mischung aus Zärtlichkeit und unterdrückten Themen macht das Projekt bereits im Vorfeld bemerkenswert.

Karriere und Engagement des Stars

John Lithgow blickt mit seinen 81 Jahren auf eine bedeutende Karriere zurück. Der US-amerikanische Schauspieler war in großen Serien wie The Crown, Dexter und Hinterm Mond gleich links zu sehen. Zwei Mal wurde er für einen Oscar nominiert, unter anderem für seine Auftritte in Zeit der Zärtlichkeit und Garp und wie er die Welt sah. Für die Rolle des Jimpa trifft Lithgow eine bewusste Entscheidung, die sein künstlerisches Schaffen rundet. Er sieht in diesem Projekt einen Beweis für seine vielschichtigen Fähigkeiten als Darsteller.

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Parallel zu diesem filmischen Engagement bindet sich Lithgow an ein langfristiges Fernsehprojekt. Kurz nach den Dreharbeiten zu Jimpa verpflichtet er sich für acht Jahre in der neuen Harry Potter Serie mitzuspielen. Dieses Engagement markiert den Einstieg in die serielle Neuauflage, die im Dezember 2026 startet. Fans können ihn nach Veröffentlichung der ersten Staffel der Harry Potter Serie im darauffolgenden Monat in der Rolle sehen. Der Schauspieler kombiniert also zeitgleich Kino und Fernsehen auf hohem Niveau.

Termine und Kinostart im Detail

Für Kinobesucher steht der Starttermin für Jimpa fest. Der Film läuft ab dem 14. Januar 2027 in den hiesigen Kinos an. Dieser Zeitpunkt liegt kurz nach dem Start der Harry Potter Serie, sodass Lithgows neues Publikum direkt auf seine weitere Arbeit stoßen kann. Der Film gilt für viele als ein Abschluss in seiner bisherigen Laufbahn. Gleichzeitig demonstriert er, was der erfahrene Schauspieler aktuell noch leisten kann.

Wer im Januar 2027 ins Kino geht, wird wahrscheinlich lange an die gezeigten Bilder denken. Die Mischung aus familiärer Intimität und den komplexen Dynamiken in Amsterdam sorgt für eine bleibende Wirkung. Die Verbindung von Lithgows etabliertem Status mit der frischen Perspektive von Regisseurin Sophie Hyde verspricht ein uniques Kinoerlebnis. Die Ankunft der Familie in Amsterdam dient als Ausgangspunkt für eine Untersuchung alter Geheimnisse und neuer Verbindungen.