Review zu "Wild Horse Nine": John Malkovich spielt einen lebensmüden CIA-Agenten in Santiagos Sommer 1973. Zudem kommt Johnny Depp als Scrooge zurück.

Der Filmredakteur Jörg Wunder spricht sich eindeutig für John Malkovich bei der Oscar-Verleihung aus. Malkovich überzeugt in der Rolle des lebensmüden CIA-Agenten Chris im Film Wild Horse Nine als herausragende Leistung. Die Geschichte spielt im Sommer 1973 in Santiago de Chile, wo die Stadt unter dem Jubel über die Wahl von Salvador Allende zum Staatspräsidenten steht. Chris steht kurz vor seinem Ruhestand, ist jedoch schwer krank und gilt als große Gefahr für seine Auftraggeber.

Chris hat im Dienst für die USA Dutzende Menschen getötet und dabei geholfen, gewählte Regierungen zu stürzen. Er ließ Menschenrechtler verschwinden und destabilisierte ganze Länder, alles aus seiner Überzeugung heraus für einen höheren Zweck. Er ist fest davon überzeugt, dass das Paradies auf ihn wartet, wenn sein Leben zu Ende ist. Doch seine Gesundheit verschlechtert sich rapide, und sein Verstand leidet darunter.

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Plot und Handlung im Sommer 1973

Chris macht vor Studentinnen süffisante Andeutungen darüber, dass die junge chilenische Demokratie bald durch einen Putsch gestürzt werden könnte. Zusätzlich arbeitet er an seinen Memoiren, was für einen Träger von Staatsgeheimnissen eine extrem schlechte Idee darstellt. Sein Kollege und einziger Freund Lee, gespielt von Sam Rockwell, erhält vom lokalen CIA-Chef Steve Buscemi den Sonderauftrag, Chris zu überwachen. Lee soll in Rapa Nui kompromittierende Beweisstücke sicherstellen und Chris unauffällig aus dem Weg räumen.

Chris hat Lee jedoch um denselben Auftrag gebeten: Auf ein bestimmtes Stichwort hin soll Lee ihn erschießen, um seinen Leidensweg zu beenden. Ein Selbstmord kommt für den gläubigen Katholiken Chris nicht in Betracht. Das Problem ist, dass Chris sich aufgrund seiner Krankheit nicht mehr an die Vereinbarung mit Lee erinnert. Dies schafft eine hochspannende und tragikomische Situation zwischen den beiden Charakteren.

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Johnny Depp Comeback als Scrooge

Zwiespältiger fällt die Beurteilung des Comebacks von Johnny Depp aus. Paramount Pictures bereitet dem einstigen Blockbuster-Star ein komfortables Comeback, nachdem er nach der juristischen Schlammschlacht mit seiner Ex-Frau Amber Heard einige Jahre lang keine Rollen in den USA erhielt. In Dickens' Klassiker A Christmas Carol übernimmt Depp die Rolle des Geizhalses und Menschenfeinds Ebenezer Scrooge. Er wird dort vom Fest der Menschenliebe und von drei Geistern mit seinen einstigen Missetaten konfrontiert.

Die Rolle der Scrooge gibt Darsteller Depp gewissermaßen eine zweite Chance. Die Fans, die ihm ohnehin nie die Gefolgschaft gekündigt haben, unterstützen ihn weiterhin. Auch an den Kinokassen zeigt sich dieses Echo deutlich. Depp beweist, dass er weiterhin eine relevante Präsenz im Filmschaffen hat, trotz der früheren kontroversen Ereignisse in seinem Privatleben.

Musical Adaption von Mithu Sanyal

Ein weiteres Thema der Kritik ist die Verfilmung von Mithu Sanyals Roman. Die Studentin Nivedita, die unter dem Namen Identitti podcastet, ist am Boden zerstört. Ihre Cultural-Studies-Professorin Saraswati, gespielt von Stephanie Eidt, hat keine indischen Wurzeln, sondern wurde als Sarah Vera Thielmann in Karlsruhe geboren. Diese kulturelle Aneignung sorgt an der Universität für großen Aufruhr unter den Studierenden.

Auch die rechten Kulturkämpfer stürzen sich auf dieses Thema. Nivedita versucht, ihre Mentorin zu verstehen, die ihr einst geholfen hat, ihre eigene Identität mit einer deutschen Mutter und einem indischen Vater zu finden. Als Ratgeberin steht ihr das andere Vorbild, die indische Göttin Kaali, gespielt von Sabrina Setlur, zur Seite. Randa Choud hat die Vorlage kongenial übersetzt.

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Regie von Martin McDonagh

Wer dem irischen Regisseur und Drehbuchautor Martin McDonagh Zynismus vorwirft, verwechselt etwas. McDonagh spielt eine Buddy-Tragikomödie vor dem Hintergrund einer welthistorischen Tragödie. Nicht der Film ist zynisch, sondern seine Figuren. Ein Akteur wie der von John Malkovich gespielte CIA-Agent muss am Ende seines Berufslebens zwangsläufig ein Zyniker sein.

McDonagh manövriert sein Personal mit traumwandlerischer Präzision durch das Plotlabyrinth seiner pechschwarzen Agentengroteske. Die unbekannten jungen Darstellerinnen in der Musical-Adaption sind eine Wucht. Die Mischung aus Coming-of-Age-Komödie, Proseminar und Musical, mit Choreografien von Constanza Macras, besticht durch ihre frische und überdrehte Art. Dies ist eine Antwort auf die deutschen Identitätspolitikdebatten.