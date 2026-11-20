Ecuadorianischer Drittligist John Mitchell Perlaza Salas wird acht Jahre wegen Steinwurfs gesperrt. Der Verband verhängt hohe Strafen und Krankenkosten.

Der ecuadorianische Fußballverband hat eine drastische Sanktion gegen den Drittligaspieler John Mitchell Perlaza Salas verhängt. Die Strafe besteht aus einer achtköpfigen Sperre, die seine aktive Karriere effektiv beendete. Der Konflikt entstand während des Spiels zwischen seinen Vereinen Jantzaza und Rio Agvarica.

Geprellter Schiedsrichterassistent mit Stein

Der Vorfall ereignete sich, als Salas den Linienrichter Lenin Giovanni Ojeda Nunez gezielt mit einem Stein am Kopf traf. Es handelte sich dabei nicht um einen reflexartigen Wurf, sondern um eine geplante Aktion. Salas wählte einen Stein aus, positionierte sich hinter der Ersatzbank und warf das Objekt gezielt auf den Offiziellen.

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Finanzielle Sanktionen und Spielverbot

Neben der langen Sperre für den Spieler wurden auch gegen den Verein Jantzaza Maßnahmen ergriffen. Der Klub darf in den kommenden drei Ligaspielen nicht antreten. Zusätzlich muss die Organisation eine Geldstrafe in Höhe von 2.000 US-Dollar an den Verband abführen. Diese Summe dient der Ahndung der Disziplinarordnungswidrigkeit.

Weiterhin obliegt es dem Verein, die entstandenen Kosten für die medizinische Behandlung zu übernehmen. Die Krankenhausrechnung für Lenin Giovanni Ojeda Nunez beläuft sich auf rund 4.370 US-Dollar. Diese Zahlungspflicht wurde als direkte Konsequenz der Körperverletzung festgelegt.

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Social Media Entschuldigung von Salas

Bevor die offizielle Bekanntgabe der Strafe erfolgte, entschuldigte sich John Mitchell Perlaza Salas öffentlich in den sozialen Medien. Er betonte, sein Verhalten zutiefst zu bedauern und sich sehr betroffen zu zeigen. Der Spieler räumte ein, die Nerven verloren zu haben und eine Lektion gelernt zu haben.

Er bezeichnete seine Handlung als kein gutes Vorbild für andere Athleten und versprach, den Fehler nicht zu wiederholen. Diese Erklärung sollte jedoch die Härte der verhängten Disziplinarmaßnahme nicht mindern. Der Verband setzte auf die maximale Sanktion, um der Schwere der Tat Rechnung zu tragen.

Drohungen und Reaktionen auf das Video

Die Veröffentlichung des Videomaterials führte zu einer heftigen öffentlichen Debatte. John Mitchell Perlaza Salas berichtete daraufhin, dass er eine große Anzahl von Drohungen erhalten habe. Er wies darauf hin, dass hinter den aggressiven Kommentaren oft besorgte Mütter stehen.

Diese Reaktion unterstreicht die emotionale Wucht des Vorfalls in der lokalen Gemeinschaft. Die klare Ansage des Verbands zeigt, dass Gewalt gegen Schiedsrichter in der ecuadorianischen dritten Liga nicht toleriert wird. Die achtköpfige Sperre markiert einen neuen Tiefpunkt in der Geschichte der Disziplinarmaßnahmen in dieser Liga.