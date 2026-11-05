John Nicks gestorben: Legende des Eiskunstlaufs stirbt mit 97

Die Eiskunstlauf-Welt trauert um John Nicks. Der legendäre britisch-amerikanische Trainer und ehemalige Weltmeister verstarb im Alter von 97 Jahren. Seine Karriere prägte den Sport über Jahrzehnte hinweg maßgeblich.

Der britische Eiskunstläufer und Trainer John Nicks ist im Alter von 97 Jahren verstorben. Nicks prägte die Sportart über mehrere Jahrzehnte sowohl als aktiver Athlet als auch als einer der erfolgreichsten Trainer der Eiskunstlauf -Geschichte. Seine Lebensleistung umfasst sowohl glänzende Erfolge als Paarlauf-Weltmeister als auch die Betreuung zahlloser internationaler Stars.

Frühe Erfolge im Paarlauf

Gemeinsam mit seiner Schwester Jennifer Nicks feierte John Nicks 1953 den Weltmeistertitel im Paarlauf. Bereits 1948 und 1952 vertraten die Geschwister Großbritannien bei den Olympischen Spielen. Dieser frühe Erfolg bildete das Fundament für eine Karriere, die den Eiskunstlauf weltweit mitprägen sollte. Die Zeit im Team mit seiner Schwester markiert den Beginn seiner tiefen Verbindung zum Sport, die ihn sein ganzes Leben begleiten würde.

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Trainerkarriere in den USA

Nach dem Ende seiner aktiven Karriere baute Nicks eine bemerkenswerte Trainerlaufbahn auf. 1961 zog er in die USA und formte dort Spitzenathletinnen und Athleten. Über ein halbes Jahrhundert lang betreute er zahlreiche internationale Spitzensportler. Nach Angaben des US-amerikanischen Eiskunstlaufverbands waren es mehr als 1200 Athleten. Diese Zahl unterstreicht seine immense Präsenz und seinen Einfluss auf die globale Szene des Eiskunstlaufs.

Die größten Athleten von Nicks

Zu seinen bekanntesten Athletinnen und Athleten gehören die Olympiasiegerinnen Peggy Fleming und Kristi Yamaguchi sowie Tai Babilonia und Randy Gardner, Sasha Cohen und Ashley Wagner. Bis Mitte 80 stand Nicks noch an der Bande und coachte mit seiner unvergleichlichen Leidenschaft. Seine Fähigkeit, Vertrauen zu wecken, wurde von seinen Schützlingen hoch geschätzt. Diese Verbindung führte viele von ihnen zu den höchsten Ehren im Sport.

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Philosophie und Hall of Fame

Wie bitte, wir haben gewonnen? John Nicks und Ashley Wagner beim Blick auf die Punktzahl der Kür und Platz eins bei den Vier-Kontinente-Meisterschaften 2012. Im Jahr 2000 wurde John Nicks für seine Verdienste um den Sport in die Hall of Fame des Eiskunstlaufs aufgenommen. In einem Statement trauert der US-amerikanische Eiskunstlaufverband um die Trainer-Legende. Der Verband zitiert dabei eine Aussage von Nicks aus dem Jahr 1977 über seine Trainingsphilosophie.

Der verstorbene Trainer betonte, dass alles darauf ausgerichtet sein muss, dem Athleten Selbstvertrauen zu geben, wenn er das Eis betritt. Nach seiner Auffassung gibt es durch nichts einen Ersatz für ein hartes Trainingsjahr. Das komplette Durchlaufen der einzelnen Programme ist notwendig, damit ein Athlet voller Selbstvertrauen in seinen Wettkampf geht. Genau dieses Selbstvertrauen hat er seinen Schützlingen über all die Jahrzehnte vermittelt.