John Rambo Prequel: Kinostart für Juni 2027 angekündigt

Lionsgate hat den Starttermin für das Prequel 'John Rambo' bekannt gegeben. Der Film kommt am 4. Juni 2027 in die Kinos und erzählt die Vorgeschichte des legendären Actionhelden. Noah Centineo spielt den jungen Rambo, David Harbour übernimmt die Rolle von Major Trautman.

Lionsgate schickt eine der bekanntesten Action-Figuren der Film geschichte zurück an den Anfang. Das Prequel John Rambo bekommt einen prominenten Starttermin im Kino. Der Film startet am 4.

Juni 2027 und positioniert sich damit mitten in der stark besetzten Sommersaison. Mit diesem Termin liegt das Prequel nur eine Woche vor dem Start des nächsten Teils der Jurassic World Reihe, der am 11. Juni 2027 anläuft.

Zudem folgt Ende Juni ein noch unbetiteltes Oceans Prequel von Warner Bros. am 25. Juni 2027. Die Sommersaison 2027 verspricht also actionreiche Unterhaltung für alle Kinofans. Im Mittelpunkt der Reihe steht ein ehemaliger Special Forces Soldat der Vereinigten Staaten, dessen Kriegserfahrungen ihn traumatisierten, ihm aber auch außergewöhnliche militärische Fähigkeiten verliehen.

Das Prequel wird die Entstehungsgeschichte dieser Ikone erzählen und zeigen, wie John Rambo zu dem wurde, was er ist. Noah Centineo übernimmt die Rolle des jungen John Rambo und folgt damit in die Fußstapfen von Sylvester Stallone. An seiner Seite spielt David Harbour Major Trautman, der im Original von Richard Crenna verkörpert wurde. Weitere Rollen übernehmen Yao, James Franco, Jason Tobin, Quincy Isaiah, Jefferson White und Tayme Thapthimthong.

Regie führt Jalmari Helander, der bereits mit Filmen wie Rare Exports und The Mandalorian Episoden sein Talent unter Beweis stellte. Die Produktion verspricht eine düstere und realistische Darstellung der Anfänge des Kriegshelden. Fans der Reihe dürfen sich auf eine Rückkehr zu den Wurzeln freuen. Das Prequel wird voraussichtlich die Zeit vor dem ersten Film Rambo von 1982 abdecken und die Erlebnisse des Soldaten im Vietnamkrieg sowie seine erste Begegnung mit Trautman zeigen.

Die Macher haben angekündigt, dass der Film härter und brutaler wird als die späteren Teile, um die rohe Gewalt des Krieges einzufangen. Die Dreharbeiten finden an Originalschauplätzen in den USA und möglicherweise in Thailand statt. Mit einem Budget von rund 80 Millionen Dollar wird John Rambo sicherlich actiongeladene Szenen und emotionale Momente bieten. Der Soundtrack soll von einem noch nicht genannten Komponisten stammen, der für epische Orchesterklänge bekannt ist.

Insgesamt wird erwartet, dass der Film eine neue Generation von Zuschauern anspricht, während er gleichzeitig langjährige Fans der Serie zufriedenstellt. Die Vorfreude ist bereits jetzt riesig, und die Kinos rechnen mit vollen Sälen ab dem Startwochenende. Lionsgate setzt große Hoffnungen in dieses Prequel, um die Marke Rambo weiter zu beleben. Es bleibt abzuwarten, ob der Film die hohen Erwartungen erfüllen kann.

Eines ist jedoch sicher: Die Actionwelt wird im Juni 2027 einen weiteren Höhepunkt erleben. Für alle, die sich bis zum Kinostart noch einmal mit den grandiosen Action Abenteuern der Reihe vertraut machen wollen, gibt es bereits jetzt eine Vielzahl von Videos und Zusammenfassungen online. Das Prequel John Rambo wird zweifellos ein Ereignis, das man nicht verpassen sollte. Die Kombination aus talentierten Schauspielern, einem erfahrenen Regisseur und der ikonischen Vorlage verspricht ein Filmerlebnis der Extraklasse.

Also notiert euch den 4. Juni 2027 im Kalender und bereitet euch darauf vor, die Geburtsstunde einer Legende zu erleben





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