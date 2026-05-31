John Rambo: Prequel mit Noah Centineo bekommt Starttermin im Juni 2027

Lionsgate hat den Kinostart von 'John Rambo' festgelegt. Das Prequel der langlebigen Action-Reihe kommt am 4. Juni 2027 in die Kinos und positioniert sich damit mitten in der stark besetzten Sommersaison.

Lionsgate schickt eine der bekanntesten Action-Figuren der Filmgeschichte zurück an den Anfang. Das Prequel ' John Rambo ' bekommt einen prominenten Starttermin im Kino. Der Kinostart von ' John Rambo ' wurde von Lionsgate festgelegt.

Das Prequel der langlebigen Action-Reihe kommt am 4. Juni 2027 in die Kinos und positioniert sich damit mitten in der stark besetzten Sommersaison. Im Mittelpunkt der Reihe steht ein ehemaliger Special-Forces-Soldat der Vereinigten Staaten, dessen Kriegserfahrungen ihn traumatisierten, ihm aber auch außergewöhnliche militärische Fähigkeiten verliehen. Im Prequel übernimmt Noah Centineo die Rolle des jungen John Rambo.

An seiner Seite spielt David Harbour Major Trautman. Weitere Rollen übernehmen Yao und James Franco sowie Jason Tobin, Quincy Isaiah, Jefferson White und Tayme Thapthimthong. Regie führt Jalmari Helander, bekannt durch 'Rare Exports'





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