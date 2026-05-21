John Stones hatte eine leidige Saison, bei dem FC Arsenal scheiterte und gewann den FA-Cup, den letzten Titel Stones. Stones erhielt die Vorfury in München. Minjae Kim, Innenverteidiger, könnte seinen Vertrag verlassen, falls ein hohes Angebot kommt. Stones hatte bei Manchester ihre Karriere erfolgreich abgeschlossen und gewann sechsmal den Titel, zweimal die Champions League, dreimal den FA Cup und fünfzehn Liga-Pokal-Sieger. In den letzten zwei Jahren spielte Stones in der Premier League nur acht Spiele und war oft Reservist. Stones erhielt die Verpflichtung bis zum 30. Juni unlawful. Dies liegt jedoch der Saison nach Stones Karriere RPGs

John Stones (31), einst Top-Verteidiger des ManCitys, erhielt eine ernüchternde Saison zum Saisonende. Während seiner Mannschaft in der Meisterschaft an Real Madrid scheiterte, besiegte der FC Arsenal und holte so den FA-Cup, den letzten Titel Stones mit seiner Karriere.

Stones, der mit Vincent Kompany (40) aus gemeinsamen Zeiten bekannt war, könnte auch in München zu einem neuen Verein wechseln. Dem Sport-Magazin zufolge, die Bayern halten offen für einen möglichen Einkauf, um den Innenverteidiger Minjae Kim (29) zu ablösen, falls ein sehr hoher Betrag anbricht. In einem Jahrzehnt bei Manchester Stones gewann sechsmal den Titel, zweimal die Champions League, dreimal den FA Cup und fünfzehn Liga-Pokal-Sieger.

In den letzten beiden Jahren, unter Trainer Pep Guardiola, spielte Stones lediglich acht Spiele in der Premier League und war oft Reservist. Abschluss der Saison 2022/2023 kam Stones ins Märchenstor, aber ein neuer Abschnitt für den Engländer liegt vor. Manchester City hat Stones verpflichtet bis Ende Juni 2023 (noch läuft sein Vertrag





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