John Travolta erhält Goldene Ehrenpöme bei Cannes und spricht über unerwartete Karriere

Der Hollywood-Star John Travolta wurde bei Cannes überraschend mit der Goldenen Ehrenpöme ausgezeichnet. Der Filmfestspiel-Chef Thierry Frémaux lobte ihn als einen der großen Künstler des 20. und 21. Jahrhunderts.

John Travolta (72) wurde beim Film festival in Cannes überraschend mit der Goldenen Ehrenpalme für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Der Hollywood-Star erhielt den Preis kurz vor der Premiere seines Regie-Debüt s "Nachtflug nach L.A.

". Travolta reagierte sichtlich überwältigt.

"Ich kann es einfach nicht glauben", sagte er auf der Bühne. Filmfestspiel-Chef Thierry Frémaux (65) überreichte ihm die Ehrenpalme. Er würdigte Travolta als einen der großen Künstler des 20. und 21. Jahrhunderts.

Für Travolta war die Auszeichnung völlig unerwartet. Im November 2025 sprach er mit Frémaux über seinen Film. Damals rechnete er nicht einmal damit, nach Cannes eingeladen zu werden. Dann kam nicht nur die Zusage: "Nachtflug nach L.A.

"-die erste Wahl für Cannes 2026 -, sondern auch die Auszeichnung selbst. Travolta hält die Goldene Ehrenpalme in seinen Händen. Der Schauspieler erhielt die Auszeichnung vor der Präsentation seines Regie-Debüts "Nachtflug nach L.A.

"-gesprochen am Debussy-Theatersaid darüber: "Ich habe geweint wie ein Baby. ".

Zudem zeigte sich Travolta gerührt und nannte die Ehrenpalme "eine demütig machende Ehrung". Er sagte: "Das ist größer als ein Oscar, wirklich.

". Travolta hat seine Karriere in verdammten oscar-nominierten Filmen gemacht: 1977 für "Saturday Night Fever" und 1994 für "Pulp Fiction". Er hat noch nie gewonnen, wird aber ein großer Teil der Filmgeschichte sein: "Pulp Fiction" wurde dort 1994 mit der Goldenen Palme ausgezeichnet. Travolta überraschte im Cannes-Modus: Er zeigte sich im schwarzen Anzug, Strickweste im Hemd und Krawatte.

Dazu trug er eine cremefarbene Woll-Baskenmütze und Brille. Mit auf dem roten Teppich: Ella Bleu, seine Tochter. Travolta hat Kelly Preston (†57) verheiratet, die 2020 an Brustkrebs starb. Zusammen hatten sie drei Kinder: Jett (*16), Ella Bleu und Ben (*nicht auf dem Foto).

Travolta überraschte im Cannes-Modus: Ein neuer Look, ein Herzensfilm und eine Auszeichnung, die ihn sichtbar berührte, lief an diesem Abend nicht nur John Travolta ins Rampenlicht, sondern ein ganzes Hollywood-Leben voller Triumphs, Niederlagen und unvergesslicher Rollen





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