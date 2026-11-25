John Travolta und seine Tochter Ella Bleu sind beim Torino Film Festival gemeinsam über den roten Teppich gelaufen, farblich genau aufeinander abgestimmt. Erst vor wenigen Wochen hatte Ella ihrem Vater bei einem offiziellen Anlass eine besondere Ehre erwiesen.

imago/Avalon.red / Davide Di Lalla/Unicode Images / Unicode Images / Avalon John Travolta und seine Tochter Ella Bleu sind beim Torino Film Festival gemeinsam über den roten Teppich gelaufen, farblich genau aufeinander abgestimmt.

Erst vor wenigen Wochen hatte Ella ihrem Vater bei einem offiziellen Anlass eine besondere Ehre erwiesen. und seine Tochter Ella Bleu haben sich bei der Eröffnung des 44. Torino Film Festivals gemeinsam auf dem roten Teppich gezeigt. Zusammen posierten sie am Dienstagabend in Turin in aufeinander abgestimmten Outfits und stellten einmal mehr ihre Vorliebe für schwarze Kleidung unter Beweis.

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Der „Grease“-Star trug einen schwarzen Anzug, darunter ein schwarzes Rüschenhemd. Dazu kombinierte er eine Federbrosche, schwarze Handschuhe und eine runde Brille. Ella Bleu entschied sich für ein langärmeliges schwarzes Kleid, das über die gesamte Länge mit floralen Applikationen besetzt war. Am Eröffnungsabend wurde Travolta mit dem Ehrenpreis Premio Stella della Mole ausgezeichnet.

Im Rahmen des Festivals stellt er zudem sein Regiedebüt „Propeller One-Way Night Coach“ erstmals dem italienischen Publikum vor. Ehrung in Berlin und Washington Es ist nicht der erste gemeinsame Auftritt in diesem Monat. Erst vor wenigen Tagen wurde Travolta bei den GQ Men of the Year Awards 2026 in Berlin als „Icon of the Year“ ausgezeichnet. Zur Verleihung am 20.

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November im Haus der Visionäre kam der Hollywoodstar mit zwei wichtigen Frauen in seinem Leben: Neben Tochter Ella war auch seine Schwester Ellen Travolta vor Ort. Die Outfit-Farbe, auf die sich alle drei bei dem Familienausflug einigen konnten: Schwarz. Auftritt Nummer drei im schwarzen Partnerlook: Am 1. November hatte Travolta wiederum im Beisein seiner Tochter die erstmals verliehenen Dwight D. Opperman Excellence in Leadership Awards in Washington besucht.

Dort überreichte Ella ihrem Vater den Cultural Icon Award für seine jahrzehntelange Karriere in Hollywood. In ihrer Rede wurde Ella persönlich. Seit 26 Jahren sei sie jemandem nahe, der nie die Begeisterung für das Leben verloren habe, so Ella laut „People“. Ihr Vater lerne ständig dazu und gebe, ohne etwas zurückzuerwarten.

„Während die Welt also eine kulturelle Ikone feiert, dürfen mein Bruder Ben und ich unseren Helden feiern. Glückwunsch, Dad.

“für Travoltas Sohn Ben gab es in dieser Woche Grund zum Feiern : Er wurde am Montag 16 Jahre alt. Der Schauspieler gratulierte ihm auf Instagram mit einem Foto, auf dem er seinen Sohn im Arm hält.

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„Ben! Du bist der Sonnenschein meines Lebens!! Alles Gute zum Geburtstag, mein Sohn!! Ich liebe dich“, schrieb er dazu.

Auch beruflich sind Vater und Tochter ein Team. Ella gab 2009 in „Old Dogs“ an der Seite ihres Vaters ihr Schauspieldebüt, 2019 folgte „The Poison Rose“. Für „Propeller One-Way Night Coach“, Travoltas erste Regiearbeit, besetzte er sie in einer größeren Rolle.