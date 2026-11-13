Johnny Depp als Scrooge: Ti Wests Horror-Weihnachtsfilm Ebenezer im Kino

Johnny Depp spielt in Ebenezer den Geizhals Scrooge. Ti Wests Dark-Fantasy mischt Gothic-Horror mit Dickens' Weihnachtsklassiker.

Johnny Depp kehrt mit einem klassischen Weihnachtsstoff auf die große Leinwand zurück. In der Dark-Fantasy Ebenezer übernimmt der Schauspieler die Rolle des grimmigen Geizhalses Ebenezer Scrooge, die Regie führt Ti West. Der Film läuft derzeit im Kino und verbindet die Vorlage von Charles Dickens mit deutlich düstereren Horror-Elementen.

Charles Dickens machte die Figur einst mit seinem Werk 'Eine Weihnachtsgeschichte' bekannt, das im Original 'A Christmas Carol' heißt. Seitdem sind zahlreiche Neuinterpretationen der Geschichte entstanden. Die Adaption von Ti West markiert nach Angaben der Kritik Johnny Depps offizielles Comeback in Hollywood.

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Gothic-Horror trifft auf Dickens Weihnachtsgeschichte

Ti West setzt bei Ebenezer nicht allein auf das Nacherzählen der bekannten Handlung. Stattdessen hebt der Film die Horror-Atmosphäre der ursprünglichen Novelle hervor und treibt sie spürbar weiter.

Die drei Geister wirken laut Kritik beinahe cartoonhaft, sind aber keineswegs albern. Sie prägen die düstere und bedrückende Stimmung des Films und sorgen für zahlreiche Jumpscares. Über 116 Minuten entsteht so eine Mischung aus makabrem Nervenkitzel und emotionaler Tiefe.

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Johnny Depp überzeugt als Ebenezer Scrooge

Johnny Depp verkörpert Ebenezer Scrooge mit hakiger Nase, buckliger Haltung und einem stets grimmigen Gesichtsausdruck. Die Kritik sieht darin eine besonders originalgetreue Umsetzung der klassischen Buchbeschreibung des boshaften Miesepeters.

Die Darstellung verbindet laut Kritik skurrilen Humor mit tiefer emotionaler Wirkung. Der Kritiker verweist dabei auf frühere Rollen Johnny Depps als verrückter Hutmacher, als Willy Wonka und als Edward mit den Scherenhänden, die sein Gespür für skurrile Figuren belegen sollen.

Ein Weihnachtsfilm mit Horror und Herz

Ebenezer kommt laut Kritik mit einer erstklassigen Besetzung, einem smarten Drehbuch und einem bewussten Kontrast zwischen Gothic-Horror und Emotionalität aus. Der Film soll auch Zuschauer ansprechen, die das Werk von Charles Dickens bisher nicht kennen.

Die Botschaft des Films lautet, dass wahrer Reichtum in der Nächstenliebe liegt. Ebenezer läutet zudem die diesjährige Weihnachtssaison offiziell bereits im November ein, wie die Kritik festhält.