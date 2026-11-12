Johnny Depp Karriere, Gerichtsverfahren und Comeback in Hollywood

Johnny Depps filmische Laufbahn, die kontroversen Rechtsstreitigkeiten mit Amber Heard und sein erfolgreiches Comeback mit Jeanne du Barry im Detail.

Die filmische Laufbahn des US-Schauspielers Johnny Depp begann bereits im Jahr 1984 mit seinem Leinwanddebüt im Horrorfilm Nightmare - Mörderische Träume. Diese Chance verdankte er dem Schauspieler Nicolas Cage, der ihm ein Vorsprechen vermittelte. Der Durchbruch als jugendlich aussehender Undercover-Agent folgte kurz darauf. In den darauffolgenden Jahren prägte der Regisseur Tim Burton Depps Image durch besondere Rollen in Filmen wie Edward mit den Scherenhänden, Sleepy Hollow und Sweeney Todd.

Boxoffice Erfolg der Piraten Serie

Den weltweiten kommerziellen Höhepunkt seiner Karriere feierte Johnny Depp im Jahr 2006. Sein Film Pirates of the Caribbean - Fluch der Karibik 2 erzielte dabei den höchsten Umsatz in seiner Schauspielerlaufbahn. Mit einem weltweiten Einspielergebnis von mehr als einer Milliarde US-Dollar gehört dieser Titel zu den erfolgreichsten Produktionen im Kino. Aktuell rangiert der Film auf Platz 37 der weltweit erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Ein weiterer großer Teil der Reihe folgte 2007. Pirates of the Caribbean - Am Ende der Welt spielte rund 941 Millionen US-Dollar ein, wobei die nachfolgenden Fortsetzungen der Reihe nicht mehr an diese Erfolge anknüpfen konnten.

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Privates Leben und familiäre Entwicklung

Die private Lebenslinie von Johnny Depp war durch mehrere Beziehungen und familiäre Bindungen geprägt. Am 20. Dezember 1983 heiratete er die Visagistin Lori Anne Allison, die Ehe wurde jedoch bereits zwei Jahre später geschieden. Zwischen 1985 und 1988 war die Schauspielerin Sherilyn Fenn seine Partnerin. Ein Jahr später begann die Beziehung zur Schauspielerin Winona Ryder, die bis 1993 Bestand hatte. Danach war die Schauspielerin Vanessa Paradis von 1994 bis 1998 seine Freundin.

Die Beziehung zu der französischen Schauspielerin und Sängerin Vanessa Paradis wurde ernst. Johnny Depp gründete mit ihr eine Familie, die in Frankreich und später in Los Angeles lebte. Aus dieser Verbindung gingen zwei Kinder hervor: Lily-Rose Melody Depp wurde im Jahr 1999 geboren und Jack Depp im Jahr 2002. Trotz langer gemeinsamer Zeit endete die Beziehung zu Paradis nicht für immer.

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Kontroverse und juristische Auseinandersetzung

Im Jahr 2012 begann Johnny Depp eine Beziehung mit der Schauspielerin Amber Heard. Diese Beziehung führte zu schwerwiegenden rechtlichen Konflikten. Amber Heard beschuldigte Depp wiederholter häuslicher Gewalt und erwirkte eine einstweilige Verfügung gegen ihn. Depp bestritt diese Vorwürfe. Die Scheidung wurde im Jahr 2017 rechtskräftig, wobei Amber Heard eine Abfindung in Höhe von 7 Millionen Dollar erhielt.

Im Jahr 2018 verklagte Depp die britische Boulevardzeitung The Sun vor dem High Court of Justice in London wegen Verleumdung. Die Zeitung hatte ihn als wife beater bezeichnet. Der Richter stufte die Zeugen der Zeitung als glaubwürdig ein und wies die Klage von Johnny Depp ab. Auch die nachfolgende Berufungsklage wurde abgewiesen. Später berichtete die Ex-Frau Amber Heard in der Washington Post, sie sei selbst Opfer häuslicher Gewalt geworden. Daraufhin verklagte Depp sie wegen Verleumdung und verlangte 50 Millionen US-Dollar Schadensersatz.

Prozessverlauf und berufliche Konsequenzen

Der Gerichtsprozess zog sich über den Zeitraum von April bis Juni 2022. In diesem Verfahren präsentierte Johnny Depp eine Tonaufnahme, die den Schluss zulässt, dass Amber Heard handgreiflich geworden war. Die Geschworenen sahen den Vorwurf der Verleumdung durch Heard als erwiesen an. Sie verurteilten sie zur Zahlung von 10,35 Millionen US-Dollar an Johnny Depp. Auch Depp musste finanziell leisten, da er zwei Millionen US-Dollar an Heard zahlen musste. Ein früherer Anwalt soll verleumderische Aussagen über sie gemacht haben.

Die negative öffentliche Aufmerksamkeit hatte direkte berufliche Auswirkungen auf Johnny Depp. Er verlor seine Rolle als Gellert Grindelwald in der Filmreihe Fantastische Tierwesen. Das Jahr 2023 markierte jedoch einen Wendepunkt. Mit dem Film Jeanne du Barry feierte Johnny Depp sein Comeback in Hollywood. Er scheint nach dem gewonnenen Prozess mit Amber Heard wieder positiv in der öffentlichen Wahrnehmung zu stehen.

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Medizinische Fakten und öffentliche Statements

Die physische Verfassung von Johnny Depp wird durch medizinische Fakten bestimmt. Er ist von Geburt an auf dem linken Auge fast blind. Auf dem rechten Auge ist er kurzsichtig und leidet seit einigen Jahren auch an Weitsichtigkeit. Aus diesem Grund trägt er seither eine Brille. Zu seiner Person äußerte er sich in der Vergangenheit mit deutlichen Worten. Er betonte, dass er jemanden, der seiner Familie oder einem Freund Schaden zufügt, essen würde. Diese Drohe machte er auch unter dem Hinweis, er könnte dafür 500 Jahre im Gefängnis landen.