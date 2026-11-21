Zwei Jahre nach dem Gerichtsprozess in Virginia leben Johnny Depp und Amber Heard unterschiedliche Leben zurückgezogen. Analysen zu Karriere, Aufenthaltsorten und aktuellen Projekten.

Die öffentliche Zurschaustellung der intimsiten Details der Beziehung zwischen Johnny Depp und Amber Heard endete im Jahr 2022 mit einem umstrittenen Urteilstext vor Gericht. Sechs Wochen lang stritten beide Schauspieler in Fairfax im US-Bundesstaat Virginia über ihre zerstörte Ehe und die Vorwürfe von körperlicher Gewalt. Mittlerweile haben sich beide aus dem Rampenlicht der Traumfabrik Hollywood zurückgezogen und führen ein weitgehend unauffälliges Leben fernab der Medieninteressen. Der Prozess markierte einen tiefen Einschnitt in die Karrieren und das Privatleben beider Stars, der bis heute nachhallt.

Der historische Konflikt und Prozessverlauf

Die Liaison der beiden begann 2009 bei den Dreharbeiten zum Film "The Rum Diary". Zu diesem Zeitpunkt befand sich die Karriere von Johnny Depp, bekannt als Captain Jack Sparrow in der "Fluch der Karibik"-Reihe, auf dem absoluten Höhepunkt. Amber Heard stand dagegen erst am Anfang ihrer Filmlaufbahn. 2012 wurden die beiden ein Paar, 2014 folgte die Verlobung und 2015 die Hochzeit. Das vermeintliche Liebesglück hielt jedoch nicht lange. Amber Heard warf ihrem Mann bald körperliche Gewalt vor, was Johnny Depp bestritt und stattdessen vor Gewalt seitens Heard durch seine Schwangerschaft und Hormone plädierte. Im Mai 2016 reichte Amber Heard die Scheidung ein, was den Beginn eines langen juristischen Krieges einleitete.

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Rechtliche Schritte und Schadensersatzforderungen

Das Ende der Ehe war keineswegs das Ende des Streits. Im Jahr 2018 veröffentlichte Amber Heard einen Beitrag in der "Washington Post", in dem sie über häuslichen Missbrauch berichtete, der auch ihr widerfahren sei. Depp wurde zwar nicht namentlich erwähnt, fühlte sich jedoch gezielt angegriffen. Er verklagte seine Ex-Frau wegen Verleumdung auf 50 Millionen Dollar Schadenersatz. Amber Heard erhob Gegenansprüche in Höhe von 100 Millionen Dollar. Der Prozess in Virginia, der am 11. April 2022 begann, wurde zum Hollywood-Showdown. Die Jury entschied überwiegend zugunsten von Depp und sprach ihm zehn Millionen Dollar Schadenersatz zu. Auch Heard bekam in einem Punkt recht und zwei Millionen Dollar zugesprochen. Später einigten sich beide auf einen Vergleich.

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Neue Projekte und finanzielle Erfolge

Nach dem Skandal-Prozess waren die Karrieren der beiden Stars schwer angeschlagen. Johnny Depp drehte in den Jahren 2023 und 2024 nur zwei Filme abseits von Hollywood mit mäßigem Erfolg. Dieser Trend wendete sich erst in diesem Monat, als Depp mit der Hollywoodproduktion "Ebenezer - Eine Weihnachtsgeschichte" zurückkehrte. Der Film, in dem Depp die Rolle des Ebenezer Scrooge spielt, stürmte direkt auf Platz 1 der US-Kinocharts. Bisher spielte der Film 46,88 Millionen US-Dollar ein und ist seit dem 12. November in den Kinos zu sehen. Dieser Erfolg zeigt, dass Depp weiterhin ein beträchtliches Publikum anzieht, auch wenn er sich aus dem Mainstream-Geschäft zurückgezogen hat.

Aufenthaltsorte und neue Lebensphasen

Amber Heard drehte nach dem Prozess keine Filme mehr und zog sich vollständig aus Hollywood zurück. Sie verlegte ihren Lebensmittelpunkt 2023 nach Madrid und kümmert sich dort um ihre Kinder Oonagh (5) und ihre Zwillinge Agnes und Ocean (rund 1,5 Jahre alt). Der Vater der Kinder ist nicht öffentlich bekannt. Aktuelle Fotos zeigen Heard in Madrid, wo sie wie eine glückliche Frau wirkt, die sich von den Dämonen der Vergangenheit befreit hat. Sie trägt ein Sportdress und Blumen im Arm und scheint eine ruhige, familiäre Existenz zu führen. Auch Johnny Depp wirkt mittlerweile ruhig und bei sich angekommen. Sein Privatleben verbringt er hauptsächlich auf einer Insel, die er besitzt. Er flüchtete aus Hollywood, um Ruhe zu finden. Depp erklärte in Interviews, er habe dort völlige Ruhe gefunden und niemand richte eine Kamera auf ihn oder starrt ihn an. Diese Distanz zu den Medien ermöglicht es ihm, ungestört zu leben und seine Karriere mit gezielten Projekten neu zu definieren.