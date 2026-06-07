Johnny Depps geplanter Abschied von Captain Jack Sparrow und Disneys Richtungswechsel

Einblick in die gescheiterten Pläne für "Fluch der Karibik 6" mit Johnny Depp, die vertraglichen Details und den Einfluss des öffentlichen Skandals auf die Zukunft des Franchise.

Die Zukunft von Johnny Depp als Captain Jack Sparrow in der "Fluch der Karibik"-Reihe ist nach öffentlichen Vorwürfen und einer gerichtlichen Auseinandersetzung mit seiner Ex-Partnerin Amber Heard ungewiss.

Disney beendete 2018 die Zusammenarbeit mit dem Schauspieler und strich die ikonische Figur aus den Plänen für weitere Teile. In der Verhandlung vom 25. April 2022 erklärte Depp jedoch, dass er ursprünglich die Absicht hatte, bis zu einem würdigen Ende der Franchise mitzuwirken. Sein Anwalt Adam Waldman berichtete zudem, dass ein Vertrag über 22,5 Millionen US-Dollar für "Fluch der Karibik 6" existierte.

Nach den Anschuldigungen entschied sich Disney jedoch, die Produktion in eine andere Richtung zu lenken. Auch Margot Robbie war zeitweise für einen weiblich geführten Spin-off im Gespräch, das jedoch von Produzent Jerry Bruckheimer mittlerweile als tot bezeichnet wird. Die einst vielversprechenden Pläne für eine Fortsetzung oder einen Abschluss der Reihe liegen damit auf Eis





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