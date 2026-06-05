Joko & Klaas dokumentieren die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine

Die Comedien-Stars Joko und Klaas haben ihre gewonnene Sendezeit bei ProSieben genutzt, um die Belastungen für Menschen an der Front in der Ukraine zu zeigen. Sie dokumentieren den deprimierenden Alltag an der ukrainischen Front aus der Sicht Betroffener und zeigen, wie die Menschen unter dem russischen Angriffskrieg leiden.

Wenn das Grauen zum Alltag wird: Joko und Klaas nutzen ihre gewonnene Sendezeit, um die Belastungen für Menschen an der Front in der Ukraine zu zeigen.

Sie haben ihre freie Sendezeit bei ProSieben genutzt, um den deprimierenden Alltag an der ukrainischen Front aus der Sicht Betroffener zu zeigen. Die eigentlich geplanten 15 Minuten Sendezeit, die die beiden bei ihrem Haussender ProSieben gewonnen hatten, wurden am Abend für die Dokumentation "Joko & Klaas Live- #dontlookaway" auf mehr als drei Stunden verlängert.

Ein Drohnen-Pilot, ein Chirurg, eine Mitarbeiterin einer Stadtverwaltung, ein Evakuierungshelfer und ein Polizist erzählen und schildern das Grauen des mittlerweile mehr als 1.560 Tage dauernden russischen Angriffskriegs. Eine in der Dokumentation beginnt mit den Worten eines Protagonisten: "Vor einiger Zeit haben sie uns Kameras in die Ukraine geschickt und gefragt: Was würdet ihr Menschen über euren Alltag erzählen? Was sollten sie sehen? Das ist es, was wir euch zeigen wollen.

So sehen unsere Tage aus. Das ist unser Leben. Schaut nicht weg.

" Die Dokumentation endet mit den Worten: "Wenn der Krieg kommt, ist es so schockierend. Es ändert alles. Deshalb leben wir im Augenblick.





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