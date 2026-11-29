Joko und Klaas machen Weihnachts- und Handball-Show
In diesem Jahr wird ProSieben eine Weihnachtsausgabe von 'Joko & Klaas gegen ProSieben' zeigen, in der es um Sendezeit an Heiligabend geht. Zum Start ins neue Jahr treten die beiden dann gegen die Handball-Nationalmannschaft an.
Auf Joko und Klaas könnte an Heiligabend Arbeit zukommen - und zwar ganz freiwillig. ProSieben hat jetzt nämlich für Mittwoch, den 23. Dezember, um 20:15 Uhr eine"Weihnachtsshow" von"Joko & Klaas gegen ProSieben" angekündigt.
Darin spielen die beiden um 15 Minuten Sendezeit an Heiligabend um 20:15 Uhr. Joko und Klaas müssen allerdings schon ab dem kommenden Dienstag ran: Nach ihrer jüngsten Niederlage gegen ihren Haussender präsentieren sie nun täglich um 20:10 Uhr den"ProSieben Abwitzkalender" mit"handverlesenen Premium-Witzen"Auf eine klassische"Neujahrsgala" von"Joko & Klaas gegen ProSieben" verzichtet der Privatsender diesmal hingegen.
Allerdings ist für den 1. Januar trotzdem eine Ausgabe geplant: Zum Start ins neue Jahr wird ProSieben um 20:15 Uhr nämlich die bereits vor einiger Zeit angekündigte Special-Folge"Joko & Klaas gegen die deutsche Handball-Nationalmannschaft" ausstrahlen, die freilich von Florida Entertainment produziert wird. Die Ausstrahlung erfolgt damit weniger als zwei Wochen vor Beginn der Handball-WM, die erstmals bei ProSieben zu sehen sein wird. Acht Nationalspieler der deutschen Männermannschaft fordern in der Sendung Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf heraus.
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