Joko Winterscheidt: Daniel Auster wäre der perfekte Gast bei "Wer stiehlt mir die Show"

Joko Winterscheidt offenbart, dass er sich den Promi Daniel Auster für seine Show "Wer stiehlt mir die Show" wünscht. Trotzdem ist es bisher nicht gelungen, ihn für das Format zu gewinnen.

Joko Winterscheidt offenbart, dass er sich den Promi Daniel Auster für seine Show "Wer stiehlt mir die Show" wünscht. Trotzdem ist es bisher nicht gelungen, ihn für das Format zu gewinnen.

Joko hat bereits fast alle Promis in der Show gehabt, die er sich gewünscht hat, aber Daniel Auster ist besonders schwer zu bekommen. Joko glaubt, dass Austers Teilnahme bei der Show ein "inneres Blumenpflücken" wäre, aber er hegt auch eine Sorge, denn er denkt, dass Austers Moderation für die Show zu gut wäre. Die erste gemeinsame Show mit Klaas war ein Desaster, aber trotz schlechter Quoten hat sich die Show durchgesetzt.

Joko hat große Erfolge mit "Wer stiehlt mir die Show", aber das war nicht immer so. Die Show ist eines der beliebtesten Formate auf ProSieben, wo schon unzählige Promis zu Gast waren. Doch eine Moderatorin durfte noch nicht ran - aus gutem Grund





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