Joko Winterscheidt kritisiert Stefan Raab auf ProSieben mit Wildcard-Witz

Joko Winterscheidt nutzt eine Folge auf ProSieben für einen direkten Seitenhieb gegen Stefan Raab. Die Reaktionen der Gäste und das Show-Ergebnis von Carolin Kebekus im Detail.

Der deutsche Fernsehsender ProSieben sorgte mit einer neuen Folge seiner Quizshow am 8. November 2025 für erhebliche Aufmerksamkeit. Moderator Joko Winterscheidt richtete dabei einen direkten und scharfen Kommentar gegen den ehemaligen Kollegen Stefan Raab. Dieser Auftritt fand im Rahmen der Sendung Wer stiehlt mir die Show? statt, die um 20.15 Uhr ausgestrahlt wurde. Die Reaktion im Studio war eindeutig, da der Witz nicht nur die Promi-Gäste, sondern auch das Publikum überraschte.

Der Auslöser: TV total und die Wildcard-Idee

Joko Winterscheidt nutzte eine spezifische Situation während eines Spiels, um den Seitenhieb zu platzieren. Die Teilnehmer, darunter Jens Knossalla, Carolin Kebekus und Moritz Wagner, sollten zwei Fernsehsendungen anhand ihrer Erkennungsmelodien identifizieren. Eine dieser Melodien gehörte zur Kult-Show TV total, die Stefan Raab im Jahr 1999 ins Leben gerufen hat. Nachdem Jens Knossalla beide Shows korrekt erkannt hatte, griff Winterscheidt das Thema auf und wandte sich direkt an Raab. Er sagte im Off: Lieber Stefan, falls du mal vorbeikommen möchtest, bewirb dich doch als Wildcard. Damit spielte er auf das Regelwerk der aktuellen Show an, bei dem nicht-prominente Wildcard-Kandidaten eine Chance erhalten.

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Reaktionen im Studio: Knossi und Kebekus schockiert

Die Atmosphäre im Studio kippte schnell von heiter zu angespannt. Jens Knossalla, bekannt als Knossi, zeigte sich deutlich irritiert durch den Angriff. Er meinte lautstark, dass dies definitiv Ärger geben würde. Auch Carolin Kebekus, die ebenfalls als Gast teilnahm, war von der Schärfe des Kommentars überrascht. Sie vermutete, dass Stefan Raab den Witz sicher nicht lustig finden würde und warnte ihn mit den Worten: Du kriegst einen Anruf. Diese Reaktion unterstrich, dass der Scherz über die Grenzen der bisherigen Moderationsroutine hinausging.

Winterscheids Eskalation und RTL-Vergleich

Anstatt sich zurückzuhalten, trieb Winterscheidt die Provokation weiter voran. Er spekulierte darüber, ob er sich dadurch vielleicht einen Platz auf Stefan Raabs berüchtigtem Soundboard verdienen könnte. Anschließend deutete er an, dass er mit dem Feuer spiele, da er möglicherweise irgendwann selbst zu RTL wechseln müsse. Raab arbeitet derzeit für den Konkurrenzsender RTL, während Winterscheidt bei ProSieben bleibt. Diese Bemerkung löste bei den Anwesenden ein Mischen aus Raunen und Gelächter aus, wurde aber von den meisten als schwerwiegend interpretiert.

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Das Show-Ergebnis: Kebekus übernimmt die Moderation

Trotz der politischen Anspielungen im Studio ging es am Ende der Sendung primär um die Punktevergabe. Carolin Kebekus konnte die meisten Punkte sammeln und besiegte damit Joko Winterscheidt im Finale. Als Konsequenz daraus wird sie die dritte Folge der Show am Sonntag, den 15. November um 20.15 Uhr auf ProSieben führen. Winterscheidt muss in dieser nächsten Episode als einer der Kandidanten antreten, um seine eigene Moderationsposition zurückzugewinnen. Dies bedeutet, dass er nicht als Gastgeber, sondern als Teilnehmer auftritt.

Zukünftige Dynamik zwischen den Moderatoren

Die Dynamik zwischen den beiden ehemaligen Kollegen rückt damit wieder stärker in den Fokus. Stefan Raab befand sich bei der Ausstrahlung nicht vor Ort, was die Kritik indirekt, aber dennoch deutlich machte. Die Zukunft der Show wird durch die Rollenverteilung geprägt sein, die sich durch das Ergebnis der Woche verändert hat. Fans der beiden Sender und der beteiligten Persönlichkeiten beobachten nun, wie die weitere Entwicklung zwischen ProSieben und RTL-Konkurrent Raab aussieht.