Joko Winterscheidt lädt Moritz Wagner ein: Der Witz um die Brooklyn Nets

Warum Joko Winterscheidt Basketballer Moritz Wagner zur Show einlud: Die Geschichte mit der falsch erinnerten NBA-Mannschaft und die Einladung.

Joko Winterscheidt hat in der aktuellen Staffel seiner Unterhaltungssendung Wer stiehlt mir die Show? Moritz Wagner als internationalen Star gewonnen. Der Moderator erläuterte im Programm den überraschenden Hintergrund, der zur Teilnahme des NBA-Spielers führte. Die Verbindung zwischen beiden reicht bis zu einem missverständlichen Moment aus früheren Sendungen, der nun zur Einladung resultierte.

Der Fehler mit der Basketball-Mannschaft

Winterscheidt blickte bei der Vorstellung von Wagner auf eine Situation aus einem Finale der vorherigen Staffel zurück. Dort musste er eine Frage aus einem Zuschauerbrief beantworten. Diese bezog sich auf einen Club, in dem Moritz Wagner gemeinsam mit seinem Bruder auftritt. Winterscheidt gestand ein, dass er sich damals schämte, weil er eine Dokumentation der beiden gesehen hatte. Er konnte sich jedoch nicht daran erinnern, dass die Brüder für das Team Orlando Magic aktiv waren.

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Der Moderator nahm die falsche Erinnerung persönlich. Er zeigte im aktuellen Programm eine Frage aus einem Finale der vergangenen Staffel, um den Kontext zu erklären. Diese Situation bildete den Ausgangspunkt für die spätere Kontaktaufnahme. Die Unwissenheit über die korrekte Mannschaftszugehörigkeit war der Auslöser für eine persönliche Nachricht.

Die Lösung über Instagram und direkte Ansprache

Moritz Wagner hatte die Doku seiner beiden Brüder ebenfalls gesehen. Als Reaktion darauf folgte er Joko Winterscheidt auf Instagram. Winterscheidt erwiderte diese Folge direkt. Anschließend schrieb der Moderator dem Basketball-Profi persönlich eine Nachricht. Er wollte sich für den vergessenen Clubnamen entschuldigen.

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Diese direkte Kommunikation mündete in der Einladung zur Show. Winterscheidt erklärte kurz im Programm, dass er Wagner einladen wollte. Die Entschuldigung für den Fehler diente als Brücke zur Teilnahme an Wer stiehlt mir die Show?. Der Weg über soziale Medien führte also direkt zur Bühne der Sendung.

Wagners Reaktion auf den Fauxpas

Winterscheidt fragte den Gast explizit, ob er sich für den Fehler der vergangenen Staffel rächen wolle. Der NBA-Star reagierte jedoch versöhnlich. Er fühlte sich eher durch die Einladung geehrt. Wagner betonte, dass es nicht so schlimm sei, wenn man den Club vergisst.

Er begründete dies mit der Natur des Profisports. Die Spieler und ihre Standorte ändern sich fast ständig. Für Wagner ist es daher normal, dass sich solche Details schnell ändern. Das Vergessen des alten Vereins war für ihn kein Problem. Er nahm die Entschuldigung gelassen hin.

Ambitionen und aktueller Verein

Moritz Wagner hat Ambitionen, die Show zu gewinnen. Er will es allen anderen Kandidaten gleichmachen. Bisher ist ihm der Sieg jedoch noch nicht gelungen. Er tritt mit der gleichen Motivation an wie alle anderen Teilnehmer.

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Sein aktueller Verein sind die Brooklyn Nets. Dies steht im Gegensatz zu dem früheren Team Orlando Magic, das Winterscheidt in der früheren Sendung nicht zuordnen konnte. Wagner spielt seit der Trennung bei Circus HalliGalli weiterhin im Fokus der Öffentlichkeit. Zuschauer, die ihn schon seit der Zeit bei MTV Home verfolgen, begeistern sich zunehmend für sein Schaffen. Die Teilnahme an der aktuellen Staffel unterstreicht seine Popularität.