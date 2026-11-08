Joko Winterscheidt provoziert Stefan Raab in neuer Show-Folge

Joko Winterscheidt stellt in der zweiten Folge von Wer stiehlt mir die Show Stefan Raab öffentlich zur Rede. Die Reaktion der Gäste und das Vorgehen bei der Moderationsübergabe an Carolin Kebekus.

In der zweiten Ausgabe der ProSieben-Show Wer stiehlt mir die Show richtet Joko Winterscheidt einen direkten verbalen Angriff auf seinen Kollegen Stefan Raab aus. Diese Episode, die am Sonntag, 8. November, um 20.15 Uhr gesendet wird, nutzt ein Ratespiel, um eine langjährige Rivalität und humorvolle Konflikte zwischen den beiden Medienpersönlichkeiten öffentlich auszutragen. Winterscheidt lässt dabei keinen Zweifel daran, dass er die Grenzen des guten Geschmacks auslotet, indem er Raab zu einer Rückkehr in sein eigenes Format einlädt.

Spielmoment provoziert öffentliche Konfrontation

Während eines Spiels, bei dem prominente Teilnehmer wie Jens Knossalla und Carolin Kebekus Titelmelodien erkennen müssen, erklingt unter anderem der Soundtrack zu TV total. Diese Sendung wurde 1999 von Stefan Raab gestartet. Winterscheidt nutzt diesen Moment, um eine direkte Einladung an seinen Kollegen zu richten. Er fragt laut, ob Raab sich eventuell als Wildcard bewerben wolle, sollte er vorbeikommen wollen. Diese Formulierung zielt auf die Spielmechanik ab, bei der Nicht-Prominente die Chance erhalten, den Moderator herauszufordern.

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Die Reaktion im Studio fällt sofort auf. Zuhörer und Prominente sind überrascht über den mutigen Seitenhieb. Jens Knossalla warnt Winterscheidt vor den möglichen Konsequenzen seines Scherzes. Auch Carolin Kebekus ist sich sicher, dass Raab über den Witz nicht erfreut sein wird. Sie prognostiziert, dass der Moderator daraufhin einen Anruf erhalten wird. Die Atmosphäre im Studio wird durch dieses politische Manöver deutlich angespannter, obwohl das Spiel selbst noch läuft.

Weitere Späße und Drohungen im Studio

Winterscheidt setzt den Spott jedoch fort. Er hinterfragt spöttisch, ob er nun einen Platz auf Stefan Raabs bekanntem Soundboard verdient habe. Diese Referenz auf ein ikonisches Element der ehemaligen Sendung von Raab unterstreicht die Tiefe der Verbindung zwischen den beiden Formaten. Winterscheidt fügt hinzu, dass er mit dem Feuer spiele. Er spekuliert sogar, ob er irgendwann selbst zu einem Konkurrenten wie RTL wechseln müsse.

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Dieser Satz löst ein Lachen im Publikum aus, bevor Winterscheidt sich rasch hinter seinem Pult versteckt. Aus dem Off ist dann die Stimme von Stefan Raab zu hören. Er antwortet mit der kurzen Aufforderung, dass Winterscheidt schön hier bleiben solle. Diese Reaktion bestätigt die enge, albeit kompromittierte Beziehung zwischen den beiden Moderatoren. Es handelt sich nicht um eine echte Kündigung oder einen Konflikt, sondern um eine inszenierte Rivalität für die Show.

Carolin Kebekus übernimmt die Moderation

Trotz dieser provokativen Einflechten wird Winterscheidt in der aktuellen Folge nicht als Sieger hervorgehen. Carolin Kebekus sammelt in den Spielen die meisten Punkte. Im Finale schlägt sie den Moderator und gewinnt somit das Recht, die dritte Folge von Wer stiehlt mir die Show zu leiten.

Diese Folge wird am Sonntag, 15. November, um 20.15 Uhr auf ProSieben ausgestrahlt. In dieser neuen Rolle übernimmt Kebekus die Verantwortung für das Format. Joko Winterscheidt tritt in dieser Folge nicht als Moderator auf. Stattdessen spielt er als Kandidat mit, um seine Sendung zurückzugewinnen. Dies ändert die Dynamik der Show grundlegend, da der ursprüngliche Gastgeber nun selbst unter Druck steht.

Strategische Inszenierung der Show-Logik

Die Inszenierung dieser Folgen nutzt die historische Rivalität zwischen ProSieben-Moderatoren geschickt aus. Die Erwähnung von TV total und die Wildcard-Funktion dienen als narrative Brücke. Sie verbindet die Vergangenheit von Raab mit der Gegenwart von Winterscheidt. Die Reaktion der Gäste wie Knossalla und Kebekus bestätigt die Erwartungshaltung des Publikums.

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Die strukturelle Änderung der Rolle von Winterscheidt von Moderator zu Kandidat ist ein zentrales Element des Formats. Sie zwingt ihn dazu, seine eigene Show aus einer neuen Perspektive zu erleben. Die Ankündigung der nächsten Sendung am 15. November schafft Spannung für die weitere Entwicklung. Die Show bleibt damit unterhaltsam und gleichzeitig selbstreflexiv bezüglich ihrer eigenen Mechaniken.