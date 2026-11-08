Joko Winterscheidt provoziert Stefan Raab mit RTL-Hinweis in neuer TV-Show

Joko Winterscheidt provoziert seinen Ex-Kollegen Stefan Raab in der ProSieben-Show. Mit einem Verweis auf einen Wechsel zu RTL löst er Ärger unter den Gästen aus.

Im Rahmen der am 8. November ausgestrahlten neuen Folge der ProSieben-Show "Wer stiehlt mir die Show?" hat der Moderator Joko Winterscheidt einen deutlichen Seitenhieb gegen seinen ehemaligen Kollegen Stefan Raab ausgeführt. Diese Aktion sorgte bei den anwesenden Promi-Gästen und im Studio für erhebliche Verwunderung und gemischte Reaktionen, da der Scherz den direkten Bezug zur Konkurrenz-Situation im deutschen Fernsehen herstellt. Der Vorfall markiert einen ungewöhnlichen Moment in der Sendung, in der es eigentlich um die Identifizierung von TV-Formaten geht, der jedoch schnell zu einer direkten Konfrontation zwischen den alten Freunden wurde.

Spielmechanik und Auslöser der Konfrontation

Der Auslöser für die hitzige Diskussion entstand innerhalb der spielerischen Rahmung der Sendung, bei der es darum geht, bekannte Fernsehsendungen an deren Erkennungsmelodien zu erkennen. Während Jens "Knossi" Knossalla, Carolin Kebekus und Moritz Wagner versuchten, zwei Shows zu identifizieren, lief gleichzeitig das Jingle von Stefan Raabs ehemaliger Kultsendung "TV total". Bei dieser Sendung handelte es sich um ein Format, das Raab im Jahr 1999 ins Leben gerufen hatte und das lange Zeit einen festen Platz im Programm von ProSieben einnahm. Parallel dazu wurde der Moderationstext zu Winterscheids aktueller Show vorgelesen, was den Kontrast zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart im deutschen Fernsehgeschehen unterstrich. Knossi erkannte beide Formate korrekt und erhielt dafür einen Punkt, was die Bühne für Winterscheids folgende Aussage frei machte.

Also read 'Raab gegen alle': RTL zeigt 2027 neue Samstagabendshow mit Stefan Raab

Provokante Einladung an den RTL-Moderator

Im Anschluss an das erfolgreiche Raten richtete Winterscheidt eine direkte Ansprache an Raab, die weit über einen lockeren Scherz hinausging. Er forderte seinen früheren Kollegen explizit auf, sich als "Wildcard" für seine Sendung zu bewerben, falls er vorbeikommen sollte. Diese Kategorie der "Wildcard"-Kandidaten ist in der Show speziell für nicht-prominente Bewerberinnen und Bewerber vorgesehen, die überraschend in das Geschehen eingebunden werden. Der Kommentar wurde vor dem Hintergrund des aktuellen Arbeitsverhältnisses von Raab bei RTL gesendet, dem direkten Wettbewerbsender von ProSieben. Dies veränderte die Wahrnehmung des Kommentars von einem reinen Spielwitz zu einer politischen Anmerkung im Medienzeitalter. Die Geste implizierte eine potenzielle Verlagerung der Zusammenarbeit oder zumindest eine spielerische Annäherung an den Konkurrenten.

Schockreaktionen der Promi-Gäste und Warnungen

Die Reaktionen im Publikum und bei den Teilnehmern waren unverzüglich und deutlich negativ. Eine Mischung aus Raunen und Gelächter durchzog den Saal, doch die Gesichter der Gäste zeigten vor allem Überraschung über die Kühnheit des Moderators. Jens Knossalla mahnte Winterscheidt ernsthaft und erklärte, dass eine solche Aussage zwangsläufig Ärger verursachen werde. Auch Carolin Kebekus teilte diese Einschätzung und war überzeugt, dass der Schuss danebengegangen war. Die Warnungen der Gäste verdeutlichen die empfindliche Lage der Branche, in der direkte Kooperationen zwischen rivalisierenden Sendeanstalten wie ProSieben und RTL tabu sind oder zumindest als höchst heikel gelten. Die Gäste versuchten, die Situation zu entschärfen, indem sie auf die potenziellen beruflichen Konsequenzen für Winterscheidt hinwiesen.

Advertisement

Winterscheids Eskalation und Verweis auf RTL

Statt auf die Warnungen seiner Gäste zu hören, fuhr Winterscheidt den Conflict-Turm weiter hoch. Spottete er zunächst darüber, ob er sich vielleicht einen Platz auf dem berüchtigten Soundboard von Stefan Raab verdienen könnte, zog er den nächsten Schritt nach. Mit den Worten "Man spielt ein bisschen mit dem Feuer. Wer weiß, vielleicht muss ich irgendwann auch mal zu RTL" steigerte er die Provokation auf ein neues Niveau. Dieser direkte Verweis auf den Wechsel zu dem Konkurrenzsender wurde von den Teilnehmern als zu weitgehend empfunden. Um der sich anbahnenden Konfrontation zu entgehen, verschwand Winterscheidt schnell hinter seinem Pult, bevor ein Kommentar aus dem Off die Situation weiter zuspitzte. Die Stimme im Off bestätigte jedoch die Realität und sagte lakonisch: "Du bleibst schön hier!".

Endstand und Auswirkungen auf die Show-Struktur

Trotz der spektakulären Eskalation gewann das Spiel am Ende nicht Joko Winterscheidt, sondern Carolin Kebekus. Sie holte die meisten Punkte und bezwang den Moderator im Finale, wodurch sie die Moderation der Sendung übernahm. In der dritten Folge der Show, die am Sonntag, den 15. November um 20.15 Uhr auf ProSieben ausgestrahlt wird, wird Kebekus das Format leiten. Für Winterscheidt bedeutet dies, dass er in der Folgezeit nicht als Moderator agiert, sondern selbst als einer der Kandidaten antritt. Er muss versuchen, seine eigene Show zurückzuerobern, was die Rollenverteilung im Studio umkehrt. Beim Staffelstart geriet das eigentliche Ziel der Sendung zunächst in den Hintergrund, da der Fokus auf den persönlichen Konflikten und den beruflichen Beziehungen der Beteiligten lag.