Auf ihrem Weingut an der Côte d'Azur gibt sich das Hollywood-Traumpaar einst das Ja-Wort. Längst ist die Ehe von Angelina Jolie und Brad Pitt vorbei - was folgt ist ein jahrelanger Rechtsstreit. Nun ziehen die beiden im Konflikt ums gemeinsame Weingut einen Schlussstrich.

Auf ihrem Wein gut an der Côte d'Azur gibt sich das Hollywood -Traumpaar einst das Ja-Wort. Längst ist die Ehe von Angelina Jolie und Brad Pitt vorbei - was folgt ist ein jahrelanger Rechtsstreit.

Nun ziehen die beiden im Konflikt ums gemeinsame Weingut einen Schlussstrich. Zehn Jahre nach ihrer Trennung haben die Hollywood-Stars Angelina Jolie und Brad Pitt einen langen Rechtsstreit um ein Weingut in Frankreich beigelegt. Im "besten Interesse unserer Familie" hätten sie sich außergerichtlich geeinigt, teilten die Ex-Eheleute über ihr Sprecherteam mit. Weitere Angaben zu der Übereinkunft werde es nicht geben, hieß es.

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"Brangelina" galt über viele Jahre als das Glamour-Paar Hollywoods schlechthin. Die Eltern von drei leiblichen Kindern und drei Adoptivkindern hatten sich am Set des Films "Mr. und Mrs. Smith" kennengelernt und gaben sich 2014 auf ihrem Weingut Château Miraval an der Côte d'Azur in Südfrankreich das Ja-Wort. Die Beziehung der Hollywood-Stars nahm 2016 ein Ende, als Jolie die Scheidung einreichte.