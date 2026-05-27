Jon Hamms Tanz-Hype: Wie ein 55-Jähriger die Charts stürmt

Jon Hamm wird mit seiner Tanzszene in 'Your Friends & Neighbors' zum Internetphänomen und katapultiert einen 16 Jahre alten Song zurück in die Charts. Die Serie, sein Privatleben und sein anhaltender Erfolg.

Jon Hamm , der durch seine Rolle als Don Draper in der Kultserie " Mad Men " weltberühmt wurde, sorgt derzeit mit einem unerwarteten Hype für Aufsehen. Der 55-jährige Schauspieler tanzt in einer Szene seiner neuen Apple-TV+-Serie " Your Friends & Neighbors " völlig losgelöst in einem Club - und dieser Clip hat das Internet im Sturm erobert.

Der dazugehörige Song "Turn the Lights Off" des dänischen DJs Kato erlebt 16 Jahre nach seiner Veröffentlichung ein spektakuläres Comeback und kletterte in Deutschland bis auf Platz 24 der Charts. Die Tanzszene, in der Hamm mit geschlossenen Augen wirkt, als ob niemand zusieht, hat Millionen von Menschen begeistert und den Schauspieler auch bei einer jüngeren Generation bekannt gemacht, die ihn vielleicht nicht aus "Mad Men" kennt.

In "Your Friends & Neighbors" spielt Jon Hamm den Investmentbanker Andrew "Coop" Cooper, der nach dem Verlust seines Jobs und seiner Ehe beginnt, die Villen seiner reichen Freunde auszurauben. Die Serie, die eine Mischung aus High Society und Crime bietet, hat weltweit einen Nerv getroffen. Auf Rotten Tomatoes liegt die Zustimmung bei starken 84 Prozent, und Apple hat bereits eine dritte Staffel bestellt.

Die Show zeigt Hamm von einer neuen Seite: Er ist nicht länger der glatte Werbefachmann aus den 1960ern, sondern ein abgestürzter Elite-Manager, der um seinen luxuriösen Lebensstil kämpft. Die Tanzszene, die zum viralen Hit wurde, ist ein Höhepunkt der Serie und zeigt Hamms schauspielerische Vielseitigkeit. Doch Jon Hamm ist mehr als nur ein Internetphänomen. Seit seinem Durchbruch in "Mad Men" gilt er als einer der charismatischsten Männer Hollywoods.

In der Serie "The Morning Show" spielte er den skrupellosen Tech-Milliardär Paul Marks, der TV-Moderatorin Alex Levy den Kopf verdrehte - eine Rolle, die ihm erneut viel Lob einbrachte. Privat hat Hamm nach einer langen Beziehung mit Jennifer Westfeldt, die 2015 endete, sein Glück gefunden. In der Pandemie verliebte er sich in die Schauspielerin Anna Osceola, die er am Set von "Mad Men" kennengelernt hatte. 2023 heirateten die beiden in Kalifornien.

Heute genießt Hamm seinen Erfolg und beweist, dass er auch mit über 50 noch die Massen begeistern kann. Sein aktueller Hype zeigt, dass wahres Talent zeitlos ist





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