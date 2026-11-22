Denver Broncos besiegen Las Vegas Raiders mit 38:24. Jonah Coleman erzielt drei Touchdowns. Rookie Fernando Mendoza beeindruckt trotz Niederlage.

Die Denver Broncos feiern einen deutlichen 38:24-Sieg gegen die Las Vegas Raiders, wobei Rookie-Laufstar Jonah Coleman die entscheidenden Akzente setzt. Coleman lieferte seine bisher beste Saisonleistung, indem er 111 Yards Raumgewinn erzielte und drei Touchdowns beisteuerte.

Dieses starke individuelle Auftrittsvermögen war der Katalysator für den erfolgreichen Auswärtseinsat der Bronco-Elf im American Football.

Coleman dominiert den Spielverlauf initial

Also read „Das Traumschiff“ wird 45: Jubiläumsfahrt führt nach Bangkok

Denver begann das Match mit einer dominanten Anfangsphase und zog schnell auf 17:0 davon. Neben dem herausragenden Laufspiel von Jonah Coleman trugen auch ein Field Goal von Wil Lutz sowie ein Touchdown von Tight End Adam Trautman zu diesem Vorsprung bei. Die Offense der Broncos wirkte in den ersten beiden Vierteln absolut unaufhaltsam und kontrollierte das Tempo des Spiels effektiv. Las Vegas fand zunächst keine Antwort auf diese aggressive Strategie.

Mendoza und Jeanty führen Raiders zurück

Die Las Vegas Raiders starteten die zweite Halbzeit mit mehr Durchsetzungsvermögen. Rookie-Quarterback Fernando Mendoza fand Ashton Jeanty für einen spektakulären 68-Yard-Touchdown-Pass und reduzierte die Differenz. Kurz darauf glich Mendoza mit einem 19-Yard-Pass auf Ian Thomas sogar aus, sodass die Partie bei 17:17 Unentschieden stand. Jeanty lieferte selbst eine beeindruckende Leistung ab: Der Star-Spieler der Raiders kam auf 79 Rushing-Yards bei elf Läufen, fing fünf Pässe für weitere 90 Yards und erzielte zudem einen Touchdown.

Colemans Touchdowns entscheiden das Spiel

Advertisement

Entscheidend wurde es im dritten Viertel, als Jonah Coleman seine Dominanz erneut unter Beweis stellte. 20 Sekunden vor Spielende des dritten Viertels lief er aus vier Yards zum 24:17 für Denver in die Endzone. Im vierten Viertel fügte er diesem Erfolg einen dritten Touchdown aus sieben Yards hinzu. Trotz eines weiteren Touchdowns der Raiders durch einen Pass von Mendoza auf Jack Bech, der die Partie auf 24:31 verkürzte, blieb der Vorsprung der Broncos sicher.

Interception sichert den Finalsieg

Die endgültige Entscheidung fiel 1:52 Minuten vor Schluss. Ja'Quan McMillian fing einen Pass von Fernando Mendoza spektakulär mit einer Hand ab und trug den Ball über 35 Yards zum Pick-Six zurück. Diese defensive Leistung sicherte den 38:24-Sieg für Denver. Trotz der Niederlage hinterließ der Rookie-Quarterback Mendoza einen positiven Eindruck. Er absolvierte seinen ersten Auswärtsstart mit 267 Passing-Yards, drei Touchdowns und einer Interception, wurde jedoch fünfmal gesackt.

Broncos-Trainer Payton lobt Mendoza

Sean Payton, der Trainer der Denver Broncos, zeigte sich nach dem Spiel von der Leistung des gegnerischen Quarterbacks beeindruckt. Payton betonte, dass ihn die Größe von Mendoza und seine Fähigkeit, unter Druck zu entkommen, stärker beeindruckt hätten als das, was man auf den Videos gesehen hatte. Auf Seiten der Broncos konnte sich Quarterback Bo Nix mit 225 Passing-Yards, einem Touchdown und einer Interception auszeichnen. Nix hat in seiner NFL-Karriere noch nie gegen die Las Vegas Raiders verloren.