Jonas Boldt startet erfolgreich bei Hannover 96: Becker und Titz bleiben, erster Transfer unterzeichnet

Der neue Geschäftsführer Sport von Hannover 96, Jonas Boldt, hat in seiner ersten Woche wichtige Entscheidungen getroffen. Er sicherte Sportdirektor Ralf Becker und Trainer Christian Titz Rückendeckung zu und unterzeichnete den ersten Transfer, Jean Hugonet von Magdeburg. Obwohl er noch kein Einstandsbierchen mit seinen Kollegen getrunken hat, versprach er, dass es noch geben wird, sobald das komplette sportliche Team wieder da ist.

Die erste Woche von Jonas Boldt (44) als neuer Geschäftsführer Sport von Hannover 96 ist vorbei. In seinen ersten Tagen hat er wichtige Baustellen bearbeitet und geschlossen.

Sportdirektor Ralf Becker (55) und Trainer Christian Titz (55) dürfen bleiben und haben von Boldt, dem ehemaligen HSV-Sportvorstand, deutliche Rückendeckung erhalten. Er hat das atmosphärische Problem im Trainerstab angepackt und zukünftig wird der bisherige Co-Trainer Lars Barlemann (36) die U23 trainieren.

Außerdem hat Boldt seinen ersten Transfer unterzeichnet: Jean Hugonet (26), ablösefrei von Magdeburg. Obwohl viel erreicht wurde, hat Boldt noch kein Einstandsbierchen mit seinen Kollegen getrunken, da die Mannschaft im Urlaub ist. Er versprach jedoch, dass es noch geben wird, sobald das komplette sportliche Team wieder da ist. Boldt hat die Woche überwiegend in seinem Büro in der Geschäftsstelle verbracht, das seit der Trennung von Jörg Schmadtke (62) leer stand.

Interimsboss Becker arbeitete aus dem Stadion heraus. Boldt sucht aktuell eine kleine, zentral gelegene Wohnung und pendelt zwischen Hamburg und Hannover. Fürs Joggen war in der intensiven ersten Woche keine Zeit, aber 96-Fans werden ihn zukünftig öfter mit Laufschuhen auf dem Rundweg ums Wasser sehen





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