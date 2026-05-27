Jonas Boldt vorübergehend neuer Geschäftsführer und Sportchef bei Hannover 96

Hannover 96 steht offenbar vor einer wichtigen personellen Veränderung. Jonas Boldt, ehemaliger Sportvorstand des Hamburger SV, soll die Doppelrolle als Geschäftsführer und sportlicher Leiter übernehmen. Die Entscheidung wird als Zeichen für gestärkte Geschlossenheit im Verein interpretiert und soll die Vorbereitung auf die neue Saison beschleunigen.

Die Nachfolge an der Spitze von Hannover 96 ist offenbar zügig geregelt worden. Nach Informationen von BILD und SPORT BILD steht Jonas Boldt (44) vor dem Einstieg bei den Niedersachsen.

Zwischen beiden Seiten bestehe bereits Einigkeit. Boldt soll künftig sowohl die sportliche Leitung als auch die Rolle als Geschäftsführer übernehmen. Eine offizielle Unterschrift wird zeitnah erwartet, möglicherweise noch im Laufe des Mittwochs. Aktuell laufen lediglich die abschließenden Abstimmungen.

Boldt war bis 2024 fünf Jahre lang beim Hamburger SV tätig und verantwortete dort als Sportvorstand den sportlichen Bereich. Davor arbeitete der gebürtige Nürnberger über ein Jahrzehnt bei Bayer Leverkusen in verschiedenen leitenden Funktionen, unter anderem als Sportdirektor unter Rudi Völler. Die Entscheidung für Boldt fiel am Dienstag im Rahmen einer Sitzung der Hannover-96-Management-GmbH. Vertreter des Stammvereins sowie der Profiabteilung unterstützten die Personalie einstimmig.

Aus dem Umfeld des Klubs wird Boldt als der beste verfügbare Kandidat für Hannover 96 bezeichnet. Die Management GmbH verantwortet bei Hannover 96 die Besetzung der Führungspositionen. Nachdem es in der Vergangenheit häufig Spannungen zwischen den unterschiedlichen Lagern gegeben hatte, läuft die Zusammenarbeit inzwischen deutlich ruhiger ab. Die Einigung auf Boldt gilt intern deshalb auch als weiteres Zeichen der neuen Geschlossenheit.

Bereits mehrere Entscheidungen in den vergangenen Monaten wurden ohne Streit getroffen - darunter Personalien rund um Marcus Mann, Henning Bindzus und Jörg Schmadtke. Mit Boldt verbinden die Verantwortlichen vor allem die Hoffnung auf langfristige Stabilität. Der ehemalige HSV-Boss hatte zuletzt auch eine Anfrage des FC Kopenhagen vorliegen, entschied sich jedoch gegen den dänischen Klub. Dort war eine Rolle als Sportvorstand vorgesehen, während Boldt gezielt eine Position mit umfassender Führungsverantwortung suchte.

Schon in Hamburg war sein Aufgabenbereich deutlich breiter angelegt als nur der sportliche Bereich. Das große Ziel bleibt bei Hannover 96 unverändert: die Rückkehr in die Bundesliga. Mit der bevorstehenden Besetzung der Chefetage soll nun auch die Vorbereitung auf die neue Saison wieder Fahrt aufnehmen. Bislang hatten die Gesellschafter personelle Entscheidungen - sowohl bei Transfers als auch im administrativen Bereich - vorerst gestoppt.

In den kommenden Tagen könnten deshalb weitere Weichen gestellt werden. Denkbar ist, dass Ralf Becker nach seiner Übergangszeit wieder ausschließlich als Sportdirektor arbeitet. Auch Trainer Christian Titz dürfte zunächst im Amt bleiben. Obwohl Martin Kind nach dem verpassten Aufstieg deutliche Kritik am Coach geäußert hatte, spricht derzeit intern vieles für eine Fortsetzung der Zusammenarbeit.

Ob Titz selbst diesen Weg mitgehen möchte, bleibt allerdings offen. Die Verpflichtung von Boldt könnte somit einen neuen Abschnitt bei Hannover 96 einläuten, der von mehr Kontinuität und einer klaren strategischen Ausrichtung geprägt sein soll





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Hannover 96 Jonas Boldt Hamburger SV Bundesliga Sportgeschäftsführer

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