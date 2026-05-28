Jonas Boldt wird neuer Sport-Geschäftsführer bei Hannover 96

Hannover 96 hat nach zweimonatiger Suche einen neuen Sport-Geschäftsführer gefunden. Jonas Boldt (44) unterschrieb einen Vertrag bis 2029 und soll den Verein zurück in die Bundesliga führen. Seine Vorgänger Jörg Schmadtke verließ den Klub nach nur drei Monaten. Martin Kind zeigt sich optimistisch bezüglich Boldts Kompetenz. Im Vergleich zum VfL Wolfsburg, der noch ohne Sport-Boss dasteht, sind bei Hannover die Schlüsselpositionen nun besetzt.

Die zweimonatige Boss-Suche hat ein Ende. Jonas Boldt (44) ist der neue Sport -Geschäftsführer von Hannover 96 . Das gab der Klub jetzt offiziell bekannt. Damit beerbt er Jörg Schmadtke (62), der 96 nach nur drei Monaten Amtszeit Ende März verließ.

Boldt hingegen will länger bleiben, er unterschrieb einen Vertrag bis 31. Mai 2029. Am Montag wird er loslegen.

"Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, künftig Verantwortung bei Hannover 96 zu übernehmen, und gehe die Aufgabe mit großem Tatendrang an", sagt Boldt und ergänzt: "Die Gespräche waren von Anfang an offen, klar und vertrauensvoll. Jetzt geht es darum, den Klub schnell gut kennenzulernen und gemeinsam mit Ralf Becker und dem Trainerteam um Christian Titz die sportliche Zukunft zu gestalten. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir hier in Hannover gemeinsam viel Positives erreichen und entwickeln können.

" Auch 96-Patron Martin Kind (82) freut die Boldt-Verpflichtung: "Jonas Boldt bringt ein hohes Maß an Wissenskompetenz, Marktkenntnis und Erfahrung im Profifußball mit. Er hat über viele Jahre in verantwortlichen Positionen gearbeitet. In den gemeinsamen Gesprächen hat er ein sehr klares Bild davon vermittelt, wie er den sportlichen Bereich strukturieren und entwickeln möchte. Wir freuen uns, dass wir ihn für Hannover 96 gewinnen konnten.

" Sein oberstes Ziel ist klar: Den Tabellenvierten der vergangenen Zweitliga-Saison zurück ins Fußball-Oberhaus führen. Mit Wolfsburg gibt es schon jetzt einen absoluten Favoriten auf den Aufstieg. Während der VfL aber nach wie vor ohne Sport-Boss dasteht und der Vertrag von Trainer Dieter Hecking (61) Ende Juni ausläuft (und nicht verlängert wird), sind bei Hannover die wichtigsten Positionen besetzt: Boss Boldt ist da, Sportdirektor Ralf Becker (55) und Trainer Christian Titz (55) bleiben





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hannover 96 Jonas Boldt Sport-Geschäftsführer 2. Bundesliga Aufstieg

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ein Traum wird wahr: Hannover-Kapitän Enzo Leopold wechselt zu Borussia MönchengladbachBorussia Mönchengladbach sichert sich die Dienste von Hannover 96 Kapitän Enzo Leopold. Der Mittelfeldspieler kommt ablösefrei und unterschreibt einen Vierjahresvertrag.

Read more »

Bericht: Ex-HSV-Vorstand Boldt Kandidat bei Hannover 96Hannover - Bei der Suche nach einem Nachfolger für Jörg Schmadtke interessiert sich Hannover 96 einem Medienbericht zufolge für einen Kandidaten aus dem

Read more »

Jonas Boldt vorübergehend neuer Geschäftsführer und Sportchef bei Hannover 96Hannover 96 steht offenbar vor einer wichtigen personellen Veränderung. Jonas Boldt, ehemaliger Sportvorstand des Hamburger SV, soll die Doppelrolle als Geschäftsführer und sportlicher Leiter übernehmen. Die Entscheidung wird als Zeichen für gestärkte Geschlossenheit im Verein interpretiert und soll die Vorbereitung auf die neue Saison beschleunigen.

Read more »

Ex-HSV-Boss Boldt wird neuer Sportgeschäftsführer bei Hannover 96Fußball-Zweitligist Hannover 96 wird nach NDR Informationen Jonas Boldt als neuen Sportgeschäftsführer verpflichten.

Read more »