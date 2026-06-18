Jonas Greif kehrt zum Porsche Sixt Carrera Cup in die Heimat Dresden zurück

Rennfahrer Jonas Greif startet beim Porsche Sixt Carrera Cup auf dem Lausitzring vor heimischem Publikum. Der 25-Jährige aus Dresden spricht über seine Verbindung zur Heimat, die besondere Atmosphäre der Strecke und den hohen Leistungsdruck im identischen Porsche-Material.

Der Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland macht Station auf dem Tri-Oval in Brandenburg. Für Rennfahrer Jonas Greif ist es ein besonderes Rennen, denn er kehrt in seine Heimat Dresden zurück.

Der 25-Jährige wird vor Familie, Freunden und Hunderten Fans aus Sachsen starten. Greif, der in Dresden geboren und aufgewachsen ist und sein Abitur in Coswig machte, betont die enge Verbindung zu seiner Heimat. Beim Heimspiel wird die Unterstützung enorm sein - bereits im vergangenen Jahr kamen rund 350 Gäste, viele Sponsoren und Wegbegleiter aus der Region, an die Strecke.

Greif freut sich über die lokale Unterstützung und hebt die Besonderheiten des Lausitzrings hervor: Von der Haupttribüne aus hat man einen Blick auf fast die gesamte Strecke, was ein besonderes Stadiongefühl schafft. Zudem können Fans im Fahrerlager sehr nah an die Autos und Fahrer herankommen. Im Rennen entscheiden oft nur wenige Tausendstelsekunden über Sieg oder Niederlage.

Da alle Fahrer das gleiche Auto haben, ist die Leistungsdichte extrem hoch, besonders im Qualifying, wo Erfahrung, Testtage und die perfekte Runde eine große Rolle spielen. Greif liegt nach vier Rennen auf Platz 23 der Gesamtwertung. Ein weiteres Detail: Greif hat vor jedem Rennen ein festes Ritual - zuerst den linken Schuh, dann den linken Handschuh. Wenn er versehentlich anders beginnt, zieht er alles wieder aus und fängt von vorne an





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