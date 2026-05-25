Jonas Omlin wechselt von Borussia Mönchengladbach zu FC Basel

Jonas Omlin, der bei Borussia Mönchengladbach noch einen Vertrag bis 2027 hat und in der Rückrunde der letzten Bundesliga-Saison bereits an Leverkusen ausgeliehen war, flüchtet nach Informationen von „Sky“ in den nächsten Tagen zum FC Basel. Basel will Omlin als Nachfolger für Marwin Hitz haben, er soll in der Schweiz einen Vertrag bis 2029 erhalten.

In Gladbach gibt es im Tor ein Überangebot! Nach der Verpflichtung von Daniel Batz (35, Vertrag bis 2029) haben die Fohlen momentan mit Stammkeeper Moritz Nicolas (28), Jan Olschowsky (24), Tiago Pereira Cardoso (20), Jonas Omlin (32) fünf Keeper unter Vertrag.

Dazu wäre im Notfall auch noch Routinier Tobias Sippel (38) da, der neben seiner Tätigkeit als Torwarttrainer im Jugendbereich als Back-up-Keeper der Profis aushelfen soll. Einer wird aber gehen – Omlin, der bei Borussia noch einen Vertrag bis 2027 hat und in der Rückrunde der letzten Bundesliga-Saison bereits an Leverkusen ausgeliehen war, flüchtet nach Informationen von „Sky“ in den nächsten Tagen zum FC Basel.

Basel will Omlin als Nachfolger für Marwin Hitz (38) haben, er soll in der Schweiz einen Vertrag bis 2029 erhalten. Gladbach und Basel sollen momentan nur noch die letzten Details klären, der obligatorische Medizincheck wird bereits in der kommenden Woche stattfinden. Für Omlin wäre der Wechsel eine Rückkehr: Von 2018 bis 2020 stand der Torhüter bereits beim FC Basel unter Vertrag.

Damals absolvierte er insgesamt 79 Pflichtspiele für den Klub: 59 Partien in der Super League, neun Spiele in der Europa League, sechs Einsätze in der Qualifikation zur Champions League und fünfmal stand er im Schweizer Pokal im Basel-Tor. So viele Spiele bestritt Omlin in seiner bisherigen Profikarriere für keinen anderen Verein.

Und er war auch nirgendwo erfolgreicher: Mit Basel gewann er 2019 den Schweizer Pokal durch einen 2:1-Sieg im Finale über den FC Thun – es ist sein bisher einziger Titel auf seinen Profistationen





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