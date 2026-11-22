FC Bayern-Torwart Jonas Urbig besucht den Fanklub in Regensburg und erhält symbolisch das Trikot von Manuel Neuer. Mit Neuer verletzt, steht Urbig am Mittwoch in Lille auf dem Platz.

Der künftige Stammtorwart des FC Bayern, Jonas Urbig, besuchte am vergangenen Sonntagnachmittag den traditionsreichen Fanklub "Kings of the Cup Ratisbona" in Regensburg. Dort erhielt er als überraschendes Geschenk ein Torwart-Trikot mit der Rückennummer 1. Diese Position ist aktuell noch von Kapitän Manuel Neuer besetzt, der als Weltmeister von 2014 plant, seine Karriere nach dieser Saison zu beenden. Urbig bedankte sich für die Geste, nahm das Trikot jedoch nicht persönlich mit.

Symbolischer Wechsel im Tor von Bayern München

Die Überreichung des Trikots durch den 2. Vorsitzenden des Fanklubs, Bernd Hargersheimer, war eine nette Geste für die Zukunft. Jonas Urbig trägt aktuell die Rückennummer 40 und ist bei den Bayern fest als Nachfolger von Neuer eingeplant. Ein dauerhafter Wechsel im Tor ist wahrscheinlich, sobald der aktuelle Kapitän seine Karriere beendet. Urbig war am Sonntagvormittag nach dem Training an der Säbener Straße um 14.45 Uhr in Regensburg eingetroffen.

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Der Torwart wurde von seinem Bruder Luis (24) begleitet, der als Torwart-Trainer der 2. Frauen-Mannschaft des FC Bayern tätig ist. Urbig nutzte den Aufenthalt, um sich viel Zeit für die Glühenden Anhänger zu nehmen. Er unterschrieb Autogramme und posierte für Fotos mit den Fans. Die Atmosphäre im Club war von großer Freude geprägt, was die emotionale Verbindung zwischen Spieler und Unterstützern unterstrich.

Erinnerungen an die Ausleihe bei Jahn Regensburg

Nachdem er den Besuch beim Fanklub absolviert hatte, sprach Urbig über seine Zeit in der Oberpfalz. Er sagte: "Es hat mir total gut gefallen! Wirklich viele fröhliche Gesichter." Für den Keeper war der Besuch auch aus privaten Gründen bedeutsam, da Regensburg für ihn kurzzeitig Zuhause war. Von Januar bis Juli 2023 war er vom 1. FC Köln zum damaligen Zweitligisten Jahn Regensburg ausgeliehen gewesen.

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Die positive Erinnerung an diese Phase der Karriere war spürbar, als er die Stadt erneut besuchte. Die Interaktion mit den Fans bestätigte ihm, dass die Beziehung auch nach seiner Rückkehr in den Münchner Profikader intakt geblieben ist. Diese emotionale Basis trägt zur Stabilität des Kaders bei, insbesondere wenn neue Aufgaben im Verein übernommen werden.

Team-Gespür trotz Verletzungsmisere bei Bayern

Kurz nach dem Termin in Regensburg drehte sich das Gespräch um die anstehenden sportlichen Herausforderungen. Urbig erklärte, dass das Team mit Geschlossenheit und einem richtigen Team-Gedanken nach Frankreich reisen wird. Dies bezieht sich auf das Champions-League-Auswärtsspiel am Mittwoch um 21 Uhr gegen den französischen Topklub OSC Lille. Der Auftritt ist auf DAZN zu sehen.

Die Reise nach Lille findet unter erschwerten Bedingungen statt, da Bayern mit einer erheblichen Verletzungsmisere konfrontiert ist. Manuel Neuer fällt für den Rest des Jahres aus, da bei ihm ein Sehnenteilriss im rechten Fuß diagnostiziert wurde. Bislang absolvierte Neuer neun Saisonspiele, nun muss das Team ohne ihn bestehen. Der Rückstand des deutschen Rekordmeisters gegenüber dem direkten Konkurrenten Inter Mailand beträgt aktuell sechs Punkte.

Jonas Urbig startet in seinem achten Pflichtspiel

Als unmittelbare Konsequenz der Verletzung von Manuel Neuer wird Jonas Urbig in Lille wieder im Tor stehen. Es wird sein zehnter Einsatz in dieser Saison sein und markiert den achten Pflichtspielstart für den Torwart. In den vorangegangenen Spielen zeigte er sich stabil, insbesondere im DFB-Pokal, wo er in den Begegnungen gegen den VfB Stuttgart und die SpVgg Unterhaching erfolgreich parieren konnte.

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Ein weiterer wichtiger Auftritt folgte im Superpokal. Dort gewann Bayern überraschend gegen Eintracht Frankfurt, wobei Urbig seine Klasse unter Beweis stellte. Er bewahrte sein Tor vor Toren und trug maßgeblich zum Sieg bei. Diese Leistungen festigen seine Position als Nummer eins und machen ihn zur unverzichtbaren Säule der Defensive in der aktuellen Saison.

Die Kombination aus psychologischer Stärke und technischer Präzision macht ihn zum idealen Nachfolger. Mit dem Besuch in Regensburg hat er zudem die Verbindung zu den regionalen Unterstützern gestärkt. Die Fans in Bayern wissen um seine Bedeutung und vertrauen auf seine Fähigkeiten in den wichtigen Partien der kommenden Wochen.

Für die Mannschaft bedeutet dies eine große Chance, den Anschluss in der Champions League und der Bundesliga zu halten. Urbig wird den Druck der hohen Erwartungen tragen müssen. Seine früheren Einsätze haben jedoch gezeigt, dass er solchen Situationen gewachsen ist. Die Vorbereitung auf Lille geht unter seiner Leitung weiter.