Jonas Urbig sitzt auf dem offiziellen Mannschaftsfoto, obwohl er nicht zum offiziellen WM-Kader gehört

Der Bayern-Keeper Jonas Urbig ist als weiterer Torwart in die USA genommen worden, um im Training zu unterstützen. Obwohl er offiziell nicht zum WM-Kader gehört, sitzt er auf dem offiziellen Mannschaftsfoto. Dies signalisiert die gute Stimmung und den Zusammenhalt im Team. Auch Jonas selbst sieht sich wie jedes andere Teammitglied vor, inklusive eigener Trikotnummer. In der Vorbereitungscamp in Chicago war er regelmäßig an der Seite von Manuel Neuer zu sehen.

Der Bayern-Keeper Jonas Urbig sitzt auf dem offiziellen Mannschaftsfoto des DFB, obwohl er offiziell nicht zum WM-Kader gehört. Dies signalisiert die gute Stimmung und den Zusammenhalt im Team.

Auch Jonas selbst sieht sich wie jedes andere Teammitglied vor, inklusive eigener Trikotnummer. In der Vorbereitungscamp in Chicago war er regelmäßig an der Seite von Manuel Neuer zu sehen. Der Zusammenhalt und die Unterstützung untereinander sind entscheidend für die Erfolgschance eines Teams. Weltmeistertrainer Sepp Herberger sagte einst: "Elf Freunde müsst ihr sein.

" Bei dieser Nationalmannschaft scheint das Motto etwas größer gedacht zu werden





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