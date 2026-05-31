Jonas Vingegaard gewinnt Giro d'Italia und komplettiert Triumph bei allen großen Rundfahrten

Der dänische Radprofi Jonas Vingegaard hat die 109. Ausgabe des Giro d'Italia gewonnen und sich damit in eine exklusive Liste von nur acht Fahrern eingetragen, die alle drei großen Landesrundfahrten mindestens einmal für sich entschieden haben. Nach Siegen bei der Tour de France 2022 und 2023 sowie der Vuelta 2023 sicherte er sich mit einem deutlichen Vorsprung von über fünf Minuten den Gesamtsieg in Italien. Die Schlussetappe gewann der Italiener Jonathan Milan im Sprint. Vingegaards großer Rivale Tadej Pogačar war nicht am Start, die beiden werden ihre Rivalität bei der kommenden Tour de France in Barcelona fortsetzen.

Der dänische Radprofi Jonas Vingegaard hat die 109. Ausgabe des Giro d'Italia für sich entschieden und damit einen historischen Erfolg gefeiert. Mit diesem Sieg reiht er sich in eine exklusive Liste von nur acht Profis ein, die alle drei großen Landesrundfahrten - Giro d'Italia, Tour de France und Vuelta a España - mindestens einmal gewonnen haben.

Vor dem 29-Jährigen haben dies nur Radlegenden wie Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nibali und Chris Froome geschafft. Vingegaard hatte bereits 2022 und 2023 die Tour de France dominiert und im vergangenen Jahr die spanische Vuelta gewonnen. Sein Sieg beim Giro unterstreicht seine außergewöhnliche Vielseitigkeit und Beständigkeit auf allen Terrain und in allen Grand Tours. In der Gesamtwertung lag er nach der finalen 21.

Etappe in Rom mit einem deutlichen Vorsprung von 5:22 Minuten vor dem Österreicher Felix Gall und 6:25 Minuten vor dem Australier Jai Hindley vom deutschen Red-Bull-Bora-Hansgrohe-Team. Die Schlussetappe selbst war ein Massensprint, den der Italiener Jonathan Milan für sich entschied und damit einen emotionalen Heimerfolg auf den Straßen Roms feierte. Bemerkenswert ist, dass Vingegaards großer Dauerrivale Tadej Pogačar bei dieser Italien-Rundfahrt nicht am Start war.

Die beiden Ausnahmefahrer, die in den letzten Jahren die großen Rundfahrten geprägt haben, werden ihre Rivalität bei der am 4. Juli beginnenden 113. Tour de France fortsetzen, die mit einem Grand Départ in Barcelona startet. Auch der deutsche Fahrer Florian Lipowitz, der im Vorjahr die Tour de France auf dem dritten Gesamtrang beendete, wird dort antreten.

Vingegaards Triumph beim Giro ist das Ergebnis einer perfekten Kombination aus Kletterstärke, Zeitfahren und taktischer Brillanz über drei Wochen. Er kontrollierte das Rennen von Beginn an, setzte in den Alpen und Apenninen entscheidende Akzente und verteidigte das Rosa Trikot souverän. Dieser Sieg festigt seinen Status als einer der komplettesten Fahrer seiner Generation und macht ihn zum top Favoriten für die bevorstehende Tour de France.

Die Liste der Mehrfachsieger bei allen drei Grand Tours bleibt damit weiterhin exklusiv und unterstreicht die historische Bedeutung dieser Leistung





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