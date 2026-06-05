Jonathan Asp Jensen wird von Grasshoppers Zürich verabschiedet

Der 20-jährige Däne strebt einen dauerhaften Transfer an, nachdem er in den Kader-Planungen des FC Bayern keine Rolle spielen wird.

Der 20-jährige Jonathan Asp Jensen wurde von den Grasshoppers Zürich offiziell verabschiedet, obwohl sein Vertrag noch bis 2028 gültig ist. Der Däne strebt einen dauerhaften Transfer an, nachdem er in den Kader-Planungen des FC Bayern für die kommende Saison keine Rolle spielen wird.

Asp Jensen spielte während seiner Leihe in Zürich acht Tore und sechs Vorlagen in 35 Liga-Einsätzen und überzeugte mit seiner starken Leistung. Es sollen zahlreiche Interessenten aus der Bundesliga, aber auch aus Frankreich und Portugal geben. Der torgefährliche Rechtsfuß fühlt sich bereit für den dauerhaften Schritt zu einem Erstligisten aus einer europäischen Top-Liga. Der FC Bayern würde bei einem Verkauf ein kleiner Geldregen winken, da Asp Jensens Marktwert inzwischen auf rund vier Millionen Euro gestiegen ist





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