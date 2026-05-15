Jonathan Burkardt belästigt Trainer Albert Riera mit 'Puta madre'

Nach BILD-Informationen beleidigte Jonathan Burkardt seinen Trainer Albert Riera mit dem Wort 'Puta madre' (wörtlich übersetzt: 'Hurenmutter') unmittelbar nach seinem Treffer zum 2:3. Riera verhängte eine Geldstrafe in Höhe von 20.000 Euro wegen respektlosen Verhaltens.

soll Jonathan Burkardt seinen eigenen Trainer Albert Riera beleidigt haben. Nach BILD-Informationen rief der Stürmer unmittelbar nach seinem Treffer zum 2:3 in Richtung Trainerbank: "Puta madre" (wörtlich übersetzt: "Hurenmutter").

Es lief die 87. Minute, als Burkardt wenige Minuten nach seiner Einwechslung traf. Danach legte er sich den Finger auf den Mund, gestikulierte wild – und schaute Richtung Bank. Zunächst bemerkte niemand die Beleidigung.

Erst später tauchten Videos auf, die eine entsprechende Lippenbewegung zeigen sollen. Riera selbst bekam die Worte offenbar nicht direkt mit. Am Dienstag konfrontierte der Coach seinen Angreifer laut BILD vor der Mannschaft mit dem Videomaterial. Burkardt soll den Ausbruch sofort eingeräumt und ihn mit überkochenden Emotionen erklärt haben.

Riera verhängte eine Geldstrafe in Höhe von 20.000 Euro wegen respektlosen Verhaltens. Weitere Konsequenzen sind offenbar nicht ausgeschlossen. Die klare Botschaft: Niemand steht über dem Team. Die Beziehung zwischen Burkardt und Riera gilt seit Wochen als angespannt.

Erst kürzlich hatte der Trainer öffentlich Burkardts zu hohen Körperfettanteil kritisiert. Der Stürmer wiederum soll irritiert gewesen sein, dass nicht Riera selbst, sondern ein Co-Trainer Leistungswerte mit ihm besprach. Zuletzt musste Burkardt trotz Anwesenheit von Bundestrainer Julian Nagelsmann lange auf der Bank Platz nehmen. Seine WM-Chancen dürften damit weiter gesunken sein.

Fakt ist: Zwischen Burkardt und Riera herrscht Eiszeit – und nach Saisonende wird sich das Thema wohl ohnehin erledigt haben. Riera steht vor dem Aus





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