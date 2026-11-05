Die Karriere von Jonathan Frakes als Schauspieler und Regisseur in Star Trek. Sein Engagement als William T. Riker und zukünftige Projekte in der Franchise-Welt.

Jonathan Frakes ist eine feste Größe in der Geschichte des Sci-Fi-Genres und verkörperte über Jahrzehnte hinweg die ikonische Figur des Offiziers William T. Riker. Der am 19. August 1952 in Belfonte, Pennsylvania, geborene Schauspieler und Regisseur begann seine Laufbahn im Fernsehen bereits in den 1970er-Jahren. Zu diesem Zeitpunkt ahnte er wahrscheinlich noch nicht, welch gewaltiges Kultprojekt er später mitbestimmen würde. Seine Rolle als Tom Carroll in neunzig Folgen markierte dabei nur einen ersten Schritt in einer langen und erfolgreichen Karriere.

Die Rolle als William T. Riker und Next Generation

Jonathan Frakes wurde für Millionen von Fans durch seine Darstellung des William T. Riker unsterblich. Als dieser Charakter war er in allen 176 Episoden der Serie Star Trek: The Next Generation an der Seite seines Co-Stars Patrick Stewart zu sehen. Für viele Anhänger der Serie gilt Riker seither als eine der wichtigsten und ikonischsten Figuren im gesamten Star Trek-Universum. Die Symbiose zwischen dem Captain und seinem Ersten wurde dabei zur festen Größe der Science-Fiction-Geschichte. Frakes übernahm diese Aufgabe mit großer Hingabe und prägte das Image der Serie maßgeblich.

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Neben der Hauptserie trat Jonathan Frakes in den darauffolgenden Jahren in zahlreichen anderen Produktionen als Gastdarsteller auf. Seine Vielseitigkeit zeigte sich dabei in verschiedenen Rollen, die ihn weit über die Grenzen von Star Trek hinaus bekannt machten. Die enge Zusammenarbeit mit Patrick Stewart bleibt dabei ein zentrales Element seiner Filmografie. Die Fans schätzten dabei sowohl die dramatische Tiefe als auch die humorvollen Seiten der Charaktere. Diese Dynamik trug wesentlich zum Erfolg der Serie bei, die bis heute ein hohes Kultstatus genießt.

Filme und Regiearbeit an Bord

Die Popularität der Serie mündete in mehreren Kinoproduktionen, an denen Jonathan Frakes sowohl als Schauspieler als auch als Regisseur beteiligt war. Er inszenierte den ersten Kinofilm mit der Besetzung der Next Generation, der sowohl von Kritikern als auch von den Fans gleichermaßen gelobt wurde. Ein weiteres Abenteuer folgte 1998 in Form eines Sequels, das jedoch deutlich weniger Anklang fand als sein Vorgänger. Bei beiden Filmen führte Frakes Regie und zeigte dabei sein geschultes Auge für inszenatorische Details.

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Sein Wirken beschränkte sich nicht nur auf die Star Trek-Filme. Frakes war in verschiedenen anderen Produktionen zu sehen, darunter auch in Rollen, die seine Schauspielfähigkeiten in anderen Kontexten zeigten. Er trat in einer Episode der dritten Staffel sowie in der achtzehnten Folge der zweiten Staffel weiterer Serien auf. Diese Vielseitigkeit unterstreicht seine Position als einer der am广泛 eingesetzten Schauspieler seines Fachgebiets. Die Kombination aus Schauspielerei und Regie ermöglichte ihm dabei einen umfassenden Blick auf die Produktionsprozesse.

Moderation und Synchronisation

Neben seiner Tätigkeit vor der Kamera und im Regiestuhl hat Jonathan Frakes auch in einigen Produktionen als Synchronsprecher fungiert. Dazu zählt unter anderem die Kultserie, in der er seine Stimme einbrachte. Seine Moderationstexte, die vor allem auf die Frage abzielten, ob die Drehbuchautoren das Publikum erfolgreich hinters Licht geführt haben oder nicht, erlangten hierzulande Kultstatus beim TV-Publikum. Diese Aufgaben zeigten seine Fähigkeit, auch außerhalb von Dramen und Abenteuergeschichten eine unterhaltsame und engagierte Präsenz zu zeigen.

Von 2021 bis 2022 wurden zudem neue Folgen produziert, die erneut von Jonathan Frakes moderiert wurden. Diese Arbeiten erweiterten sein Schaffen um eine weitere Dimension. Die Verbindung zwischen seiner Vergangenheit in der Star Trek-Welt und seiner aktuellen Tätigkeit als Moderator zeigt seine Anpassungsfähigkeit. Die Fans reagierte dabei sehr positiv auf sein Engagement. Die Qualität der Inhalte wurde dabei als hoch eingeschätzt, was seine Position im Fernsehen weiter festigte.

Rückkehr zum Star Trek Universum

Nach fünfzehn Jahren Pause kehrte Jonathan Frakes schließlich in jenes Universum zurück, das ihn groß rausbrachte. An der Seite seines alten Kollegen Patrick Stewart repräsentierte er Riker in elf Folgen der Serie Star Trek: Picard, die von 2020 bis 2023 lief. Dabei hat er in den letzten Jahren sowohl bei Star Trek: Picard als auch in anderen Projekten der Franchise mitgewirkt. Diese Rückkehr war für viele Fans ein besonders bewegender Moment, da sie die Kontinuität der Charaktere über Jahrzehnte hinweg sah.

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Auch im ansehnlichen Alter zeigt sich Jonathan Frakes keineswegs müde und ist weiterhin sowohl als Regisseur als auch als Schauspieler tätig. Die Frage, ob wir den Star in einer künftigen Star Trek-Produktion wiedersehen werden, bleibt aktuell offen. Doch bei seinen zahlreichen Gastauftritten in der Vergangenheit scheint eine weitere Rückkehr nicht abwegig. Die Fans hoffen auf eine Fortsetzung seiner Karriere in der Franchise. Seine Beiträge haben die Kultur der Serie bis heute geprägt und werden auch in Zukunft relevant bleiben.