Jonathan Hilbert, deutscher Sprinter und Olympiasieger im 35 Kilometer Echarpefahren, hat seine wiederkehrende Depressionserkrankung für die Öffentlichkeit bekanntgemacht. Er hat keine Wettkämpfe 2022 für sich entschieden und ist in der Therapie und auf Medikamente angewiesen.

Der deutsche Geher Jonathan Hilbert leidet erneut an einer Depression. Abgerufen: Micro.de © Michael Kappeler/dpa. Der 31-Jährige hat seine wiederkehrende Depressionserkrankung in einem bewegenden Beitrag auf Instagram bekanntgemacht.

Hilbert schrieb: Die Depression ist zurück und ich muss vorerst aus dem Leistungssport-Karussell aussteigen. Seit Januar habe ich wieder vermehrt Symptome wahrgenommen und dachte, ich kann es handeln und schaffe es, in der Therapie Gelerntes auch weiter alleine umzusetzen. Leider war dem nicht so. Hilbert hatte bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 über 50 Kilometer die Silbermedaille gewonnen.

Hilbert merkte nach seinem 16. Platz bei Olympia im vergangenen Jahr, dass die Depression nach den Sommerspielen kommen war. Schon damals suchte der Leichtathlet professionelle Hilfe. Bald war er erneut depressiv und entschied sich nicht, in diesem Jahr an einen Wettkampf teilzunehmen.

Hilbert ist einem beseitigen der Gesundheit und Leistungsfähigkeit in allen Lebensbereichen sowie im sportlichen Sinn. Er befinden sich jetzt in der Therapie und nimmt Medikamente. Derzeit kämpft er mit einer diagnostizierten "Schönen depressiven Episode" und kämpft um das Wohl seiner Seele und Körper zu heilen





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