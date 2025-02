Jonathan Rea blickt optimistisch auf die Superbike-WM 2025

Jonathan Rea geht mit neuen Herausforderungen und Optimismus in die Superbike-WM 2025. Nach einem enttäuschenden Jahr bei Yamaha plant der Rekordweltmeister mit seinem Team, die Leistung zu steigern und wieder in die Spitzengruppe vorzudringen.

Die Superbike-Weltmeisterschaft 2025 wird die letzte Saison von Jonathan Rea mit Yamaha sein, da sein Vertrag nach Ablauf der Saison ausläuft. Nach dem Desaster des vergangenen Jahres sieht der Rekordweltmeister positive Anzeichen dafür, dass es besser laufen könnte. Jonathan Rea hatte sich vom Wechsel zu Yamaha bessere Ergebnisse erhofft, doch das Gegenteil war der Fall.

Während sein früherer Teamkollege Alex Lowes zwei Siege, zwölf Podestplätze und als WM-Vierter seine beste Saison mit Kawasaki erreichte, blieb der Nordire als erfolgreichster Superbike-Pilot auf Rang 13 und holte nur einen dritten Platz auf dem Podium. Über den Winter gab es bei Yamaha viele Veränderungen. Technisch wurden an Verbesserungen und einem leistungsstärkeren Motor gearbeitet (die Japaner kommen 2025 dank der FIM in den Genuss von Zugeständnissen), außerdem wurde auf Wunsch von Rea mit Uri Pallares ein neuer Crew-Chief eingestellt. «Letztes Jahr war ich schockiert über die fehlende Wettbewerbsfähigkeit, sowohl von mir als auch vom Motorrad. Das Team hat sehr positiv darauf reagiert», bestätigte der Nordire. «Man kann entweder hoffen, dass die Dinge von allein besser werden, oder man hängt sich rein und arbeitet – wir haben uns für Letzteres entschieden, mit den neuen Teilen und der Art und Weise, wie wir in der Off-Season gearbeitet haben.» Der Erkenntnisgewinn bei den Wintertests war jedoch eher gering, weil das Wetter kaum seriöse Testarbeit erlaubte. «Wir müssen noch alles zusammenfügen. Es waren zwar nur Tests, aber es gibt Anzeichen, dass die Dinge positiver sind als letztes Jahr – das Gefühl auf dem Motorrad ist etwas besser», meinte der 38-Jährige. «Ich habe allmählich das Gefühl, dass ich mir mehr zutrauen kann, da ich anfange, dem Motorrad mehr zu vertrauen. Die Arbeitsatmosphäre im Team ist solide. Es gibt Gründe, optimistisch zu sein.» Zu Prognosen lässt sich Rea jedoch nicht hinreißen. «Wir müssen trotzdem auf die Piste gehen und unseren Job machen», betonte der 119-fache Sieger. «Die Meisterschaft ist mit vielen schnellen Fahrern extrem umkämpft. Das Ziel ist einfach, viel konkurrenzfähiger zu sein als im letzten Jahr.»Toprak Razgatlioglu sorgt in der Superbike-WM für Furore. Schon mehrmals stand ein Wechsel des zweifachen Weltmeisters in die MotoGP im Raum – dafür ist es jetzt vermutlich zu spät





SpeedweekMag / 🏆 91. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Superbike-WM Jonathan Rea Yamaha Toprak Razgatlioglu Motogp

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Yamaha sicher: 2025 sehen wir den alten Jonathan ReaJonathan Rea ist der erfolgreichste Superbike-Pilot, doch die erste Saison mit Yamaha war seine mit Abstand schlechteste. Der sechsfache Weltmeister hat bei den Wintertests Fortschritte erzielt, sagt sein Teammanager.

Weiterlesen »

Jonathan Rea blickt auf schwierige Superbike-Saison 2024 zurückJonathan Rea gibt Einblicke in seine zweitletzte Saison mit Yamaha. Der sechsfache Weltmeister blickt auf Herausforderungen und Rückschläge im Jahr 2024 zurück und beschreibt die Veränderungen bei Yamaha, die 2025 für einen besseren Saisonverlauf sorgen sollen.

Weiterlesen »

Jonathan Rea gewinnt zweiten Superbike-Lauf in Misano vor van der Mark und MelandriJonathan Rea sichert sich mit einem klaren Sieg im zweiten Superbike-Rennen in Misano seinen zweiten Doppelsieg in Folge.

Weiterlesen »

Jonathan Rea: Wie der Superbike-Rekordchampion mit Hasskommentaren umgehtJonathan Rea, sechsmalige Superbike-Weltmeister, spricht über den Umgang mit Anfeindungen und negativen Kommentaren in sozialen Netzwerken. Der Rennfahrer verrät, wie er mit dieser Herausforderung umgeht und betont die Wichtigkeit eines respektvollen Umgangs in digitalen Plattformen.

Weiterlesen »

Dschungelcamp 2025: Superstar Kylie Minogue liefert den offiziellen Dschungel-Hit 2025Auch die 18. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!” hat ihren ganz eigenen Sound. Diesmal liefert Pop-Ikone Kylie Minogue den Dschungelcamp-Song.

Weiterlesen »

#FOSDEM 2025 1 & 2 Februar 2025 Brüssel :: Belgien :: 70 devrooms :: 8000+ hackers :: 1004 lectures...Im ComputerBase-Forum diskutieren technikbegeisterte Menschen über Computer, Notebooks, Smartphones, Tablets, Games etc.

Weiterlesen »