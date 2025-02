Jonathan Rea durch drei Frakturen im linken Fuß aus Saisonstart ausgeschlossen

Jonathan Rea, der sechsfache Superbike-Weltmeister, wird den Saisonauftakt in Australien verpassen, nachdem er sich während der Testfahrten auf Phillip Island schwere Verletzungen am linken Fuß zugezogen hat. Rea erlitt einen Highsider und musste mit drei Frakturen ins Medical Center gebracht werden.

Superbike -Rekordchampion Jonathan Rea hatte wie schon im Vorjahr einen schweren Unfall während der Testfahrten auf Phillip Island . Der Yamaha -Star wird den Saisonauftakt verpassen. Um 12.49 Uhr Ortszeit, Phillip Island ist gegenüber MEZ zehn Stunden voraus, hatte Jonathan Rea am Ausgang von Kurve 2 einen heftigen Highsider mit hartem Aufprall auf dem Asphalt, dort fährt man im dritten Gang.

Der Nordire wurde auf einer Liege im Krankenwagen ins Medical Center an der Rennstrecke gebracht, wo das medizinische Personal erste Röntgenaufnahmen anfertigte. Zu diesem Zeitpunkt war lediglich von einer Fußverletzung links die Rede. Rea ließ sich anschließend ins wenige Kilometer von der Rennstrecke entfernte Örtchen Cowes bringen, wo er erneut geröntgt wurde. Die niederschmetternde Diagnose: Drei Frakturen im linken Fuß! Inzwischen ist klar: Der sechsfache Weltmeister wird den WM-Auftakt am kommenden Wochenende in Australien verpassen. Derzeit wird erörtert, ob die Brüche eine Operation erfordern. Die Saison 2024 hatte für Rea ähnlich unvorteilhaft begonnen: Vor einem Jahr hatte er am Dienstag im Test einen schweren Absturz und sorgte mit seinem Crash im zweiten Hauptrennen sogar für den Rennabbruch. Zwar erlitt er damals keine Brüche, brauchte aber wochenlang, um sich von den schmerzhaften Prellungen zu erholen.Toprak Razgatlioglu sorgt in der Superbike-WM für Furore. Schon mehrmals stand ein Wechsel des zweifachen Weltmeisters in die MotoGP im Raum – für diesen Wechsel ist es jetzt vermutlich zu spät





