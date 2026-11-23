FC Bayern-Stürmer Jonathan Tah offenbart seinen Wunschspieler: Florian Wirtz. Der Abwehrchef lobt den Leverkusener und Bundestrainer Jürgen Klopps Intensitätsphilosophie im Detail.

Der FC Bayern München und seine Defensive suchen seit der Saison nach der perfekten Ergänzung. Jonathan Tah, der dreißigjährige Abwehrchef der Münchener, hat in einem exklusiven Interview nun deutlich gemacht, wen er sich ideal an seiner Seite wünscht. Bei einem traditionellen Besuch bei einem seiner Fanclubs in Kiefersfelden nannte er den Namen Florian Wirtz als seinen absoluten Favoriten für ein mögliches zukünftiges Team-Up im Trikot des Rekordmeisters.

Tah lobt Wirtz als perfekten Mannschaftspartner

Florian Wirtz ist für Jonathan Tah nicht nur ein talentierter Spieler, sondern auch eine vertraute Größe. Der Abwehrchef betonte in Kiefersfelden, dass die beiden Spieler persönliche Freunde sind. Tah kennt die individuellen Qualitäten des Offensivspielers genau und ist überzeugt, dass Wirtz einer Mannschaft enorm viel Wert hinzufügen kann. Für Tah wäre der Leverkusener daher die erste Wahl, wenn es darum geht, einen neuen Mitspieler sportlich und menschlich zu begrüßen. Seine Begeisterung wirkt dabei keineswegs erzwungen, sondern basiert auf jahrelanger Bekanntschaft.

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Die beiden Spieler teilen eine erfolgreiche gemeinsame Vergangenheit im deutschen Fußballsport. Im Jahr 2024 wurden sie gemeinsam mit Bayer Leverkusen unter der Anleitung von Trainer Xabi Alonso sowohl Deutscher Meister als auch Pokalsieger. Diese Erfahrung in einem hochleistungsfähigen Team prägt bis heute ihr Verständnis für ein modernes, intensives Spiel. Diese Basis war der Grundstein für Tahs Vertrauen in die Fähigkeiten seines alten Mannschaftskameraden.

Wege trennten sich im Sommer 2025

Trotz der engen Verbindung verliefen die Karrierewege der beiden im Sommer 2025 jedoch komplett getrennt. Jonathan Tah wechselte ablösefrei zu den Bayern nach München, während Florian Wirtz den Sprung ins Ausland wagte. Der FC Liverpool sicherte sich die Dienste des Offensivstars für eine Ablösesumme von 150 Millionen Euro. Dies war einhergegangen mit intensiven Bemühungen des FC Bayern, den Star unter Vertrag zu nehmen.

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Der deutsche Rekordmeister betrachtete Wirtz lange Zeit als absoluten Wunschspieler und versuchte über mehrere Monate hinweg, einen Wechsel nach München zu erzwingen. Dennoch setzte sich am Ende der Konkurrent aus England durch. Für die Münchener bleibt somit nur die Tatsache, dass sie Wirtz nicht unter Vertrag nehmen konnten, aber im eigenen Stadion die Begegnung mit dem Liverpool-Stürmer erleben werden. Tah selbst freut sich dennoch, da er im Aufgebot der Deutschen Nationalmannschaft weiterhin mit Wirtz zusammenstehen darf.

Neue Herausforderungen unter Jürgen Klopp

Neben der Person Wirtz sprach der FC Bayern Abwehrchef auch über den neuen Bundestrainer Jürgen Klopp, der ebenfalls mit Liverpool assoziiert wird. Tah äußerte sich auf der Fan-Termin in Kiefersfelden detailliert über die philosophischen Grundsätze des Ex-Liverpool-Trainers. Demnach ist es Klopp extrem wichtig, dass das Team als geschlossene Gemeinschaft sowohl auf als auch neben dem Platz auftritt. Dies ist ein Ansatz, den Tah auch aus seiner Zeit bei den Bayern kennt und schätzt.

Klopps Taktik zielt darauf ab, brutal viel Intensität ins Spiel der eigenen Elf zu bringen. Der Abwehrchef beschrieb, wie der Trainer seine Mannschaft anweist, den Gegner kontinuierlich unter Druck zu setzen. Das Ziel ist es dem Gegner das Gefühl zu geben, dass er keine Luft mehr zum Atmen hat. Dies erreicht Klopp durch ein aktives Auftreten und ein aggressives Zweikampfverhalten, das keine Pausen für den Gegner zulässt.

Menschliche Sympathie als Schlüsselfaktor

Neben den taktischen Aspekten lobte Tah auch die menschlichen Eigenschaften seines ehemaligen Liverpool-Trainers. Das erste Bild, das Tah von Klopp hatte, hat sich durch die Zusammenarbeit im Nationalteam vollständig bestätigt. Er beschreibt Klopp als jemanden, der Menschen regelrecht mitreißen kann. Diese Fähigkeit ist für Tah ein entscheidender Faktor, um ein Team erfolgreich zu führen und zu motivieren.

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Leidenschaft ist laut Tah das zweite große Qualitätsmerkmal, das ihn an dem Trainer überzeugt. Diese Energie überträgt sich auf die Spieler und sorgt für eine hohe Bindung an die gemeinsame Aufgabe. Für den FC Bayern-Star ist dies ein weiterer Grund, die Entwicklung im deutschen Nationalteam mit großem Interesse zu verfolgen. Die Kombination aus taktischer Strenge und emotionaler Führung macht Klopp zu einer Schlüsselfigur für die Zukunft des deutschen Fußballs. Tah bleibt somit ein enger Beobachter der Entwicklungen, die seine alten Weggefährten prägen.