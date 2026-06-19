Jonathan Tahs besondere Verbindung zur Elfenbeinküste: DFB vor zweitem Gruppenspiel

Die deutsche Nationalmannschaft trifft in der WM-Gruppenphase auf die Elfenbeinküste. Abwehrspieler Jonathan Tah, dessen Vater aus dem westafrikanischen Land stammt, spricht über seine "Herzensentscheidung" für den DFB. Zudem gibt es Updates zur Torwartsituation, historische Einordnungen und personelle News beim Gegner.

Jonathan Tah erlebt das zweite Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Elfenbeinküste als etwas Besonderes, da seine Wurzeln im westafrikanischen Land liegen. Sein Vater stammt von dort, doch Tah entschied sich als Teenager bewusst für den DFB.

Das Team ist mittlerweile in Kanada angekommen und absolviert in Winston-Salem ein letztes Training vor der Pressekonferenz in Toronto. Manuel Neuer und Oliver Baumann haben ihr Verhältnis nach dem Torwartstreit geklärt und betonen den Teamzusammenhalt. Historically traf Deutschland 2009 in einem Freundschaftsspiel auf die Elfenbeinküste, das durch einen früh verhängten Elfmeter und ein spätes Podolski-Tor geprägt war.

Statistisch gesehen gelang dem DFB nach einem Auftaktsieg nur in jedem dritten zweiten Gruppenspiel ein weiterer Dreier; in den Jahren 1974 und 1990 führte dieser Pfad jedoch zum Titel. Neuer, der nach der WM 2026 erneut zurücktreten will, spricht von einer möglichen zweiten WM-Krone als absolutes Geschenk. Bisher kann er seine Familie nur per Video kontaktieren. Ein personeller Rückschlag für die Elfenbeinküste wurde abgewendet: Stürmer Elye Wahi erhielt die Einreise nach Kanada, obwohl in Frankreich ein Ermittlungsverfahren gegen ihn läuft





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