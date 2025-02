Jonathan Tah, lange als ein Abwehrspieler, der zu eindimensional war, um Top-Niveau zu erreichen, hat sich seit 2022 zu einem bemerkenswerten Profi entwickelt. Ein Transfer in die Premier League wurde abgelehnt, da der Verein nicht den Vorstellungen des Spielers entsprach. Tahs Ziel ist ein Klub aus den Top 8 Europas.

Lange galt Jonathan Tah als ein Abwehrspieler, der zu eindimensional war, um absolutes Top-Niveau zu erreichen. Seit 2022 hat sich der Bayer-Profi aber extrem entwickelt - und das alles andere als zufällig.in die Premier League zu transferieren, sagte Leverkusens Abwehrchef Nein zu der Offerte. Diese hatte bei Bayer und Geschäftsführer Simon Rolfes durchaus Interesse hervorgerufen. Doch Nottingham als Aufsteiger im Abstiegskampf entsprach nicht den Vorstellungen des Profis, der am Dienstag 29 Jahre alt wird. Diese waren schon damals deutlich höher angesiedelt. Ein Klub aus den Top 8 sollte es schon sein, so Tahs für sich erklärtes Ziel - aus den Top 8 Europas allerdings. Und so blieb der Nationalspieler in Leverkusen, um danach doch zu einem bemerkenswerten Karrieresprung anzusetzen





