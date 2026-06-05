Jonathon Cooper: Broncos-Linebacker wegen häuslicher Gewalt vor Gericht

Denver Broncos Linebacker Jonathon Cooper wurde wegen des Verdachts auf häusliche Gewalt und Sachbeschädigung festgenommen. Er und seine Freundin stehen sich gegenseitig vor. Der Fall könnte sportliche Konsequenzen haben.

Denver Broncos Linebacker Jonathon Cooper steht schweren Vorwürfen gegenüber. Der 26-jährige Pass Rusher wurde am späten Donnerstagabend von der Polizei in Parker, Colorado, festgenommen. Ihm wird häusliche Gewalt und Sachbeschädigung vorgeworfen, wie aus den Haftunterlagen des Douglas County Sheriff's Office hervorgeht.

Die Festnahme erfolgte um 23:16 Uhr Ortszeit. Wenig später wurde Cooper in das Gefängnis von Douglas County überstellt. Am Freitagmorgen erschien er vor Gericht. Nach einer Anhörung wurde er gegen Zahlung einer Kaution freigelassen.

Sein nächster Gerichtstermin ist für kommenden Montag angesetzt. Die Kaution wurde auf 5.000 Dollar festgesetzt. Die Staatsanwaltschaft prüft derzeit die Beweislage und entscheidet über eine mögliche Anklageerhebung. Cooper hat sich bislang nicht öffentlich zu den Vorwürfen geäußert.

Sein Anwalt betonte, dass Cooper mit den Behörden kooperiere und die Situation ernst nehme. Die Broncos-Organisation veröffentlichte eine knappe Stellungnahme, in der sie die Schwere der Vorwürfe anerkennt, aber aufgrund des laufenden Verfahrens keine weiteren Details nennt. Das Team beobachtet die Entwicklung genau und wird gegebenenfalls weitere Schritte einleiten. Cooper drohen im Falle einer Verurteilung Geldstrafen, gemeinnützige Arbeit oder sogar eine Gefängnisstrafe.

Die NFL könnte zudem Disziplinarmaßnahmen ergreifen, darunter eine Sperre nach der Personal Conduct Policy. Der Fall wirft Fragen nach dem Umgang mit häuslicher Gewalt im Profisport auf. Besonders brisant ist, dass auch Coopers langjährige Freundin am selben Abend festgenommen wurde. Ihr wird ebenfalls häusliche Gewalt und Sachbeschädigung vorgeworfen.

Laut Polizeibericht eskalierte ein Streit zwischen den beiden. Die Freundin warf Cooper vor, sie betrogen zu haben. Sie gab an, aus Wut sein Handy genommen und durch den Raum geworfen zu haben. Cooper wiederum sagte aus, dass er seine Freundin an den Oberarmen gepackt habe, um an sein Telefon zu gelangen.

Als sie erneut nach dem Gerät griff, habe er seinen Nacken gegen ihren Nacken gedrückt, um sie daran zu hindern. Die Polizei stellte vor Ort leichte Kratzspuren an beiden Beteiligten fest. Beide Parteien zeigten sich uneinsichtig. Die Freundin wurde gegen 1:30 Uhr freigelassen, Cooper einige Stunden später.

Die Vorfälle werfen ein schlechtes Licht auf die Broncos, die sich in der vergangenen Saison als eines der besten Teams der AFC etabliert haben. Cooper war ein wichtiger Bestandteil der Defense. Er wurde 2021 in der siebten Runde des NFL Drafts von den Broncos ausgewählt. Seitdem entwickelte er sich zu einem zuverlässigen Edge Rusher.

In 81 Spielen der Regular Season stand er 65 Mal in der Startformation. Er erzielte insgesamt 15 Sacks, 23 Tackles für Raumverlust und 40 Quarterback-Hits. In der Saison 2024 war er mit 8,5 Sacks drittbester Pass Rusher des Teams. Gemeinsam mit Pro Bowler Nik Bonitto und dem Defensive Player of the Year Patrick Surtain II bildete er eine der gefürchtetsten Defensivreihen der Liga.

Die Defense der Broncos führte die NFL in den Kategorien erlaubte Yards und Punkte an. Coopers Ausfall könnte erhebliche Auswirkungen auf die Teamleistung haben. Die Broncos haben bereits signalisiert, dass sie die Situation ernst nehmen und gegebenenfalls personelle Konsequenzen ziehen. Der Fall zeigt, wie schnell eine vielversprechende Karriere durch private Verfehlungen gefährdet werden kann. Fans und Experten warten gespannt auf die weiteren Entwicklungen





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