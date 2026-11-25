Drei Anwälte der US-Kanzlei Jones Day stehen in Frankfurt wegen gemeinschaftlichen Parteiverrats im Cum-Ex-Skandal der North Channel Bank vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft sieht Interessenkollisionen.

Drei Juristen der internationalen US-Kanzlei Jones Day müssen sich aktuell vor dem Landgericht in Frankfurt am Main wegen des Vorwurfs des gemeinschaftlichen Parteiverrat s verantworten. Die Anklage betrifft ihre Tätigkeit im Zusammenhang mit dem großen Cum-Ex-Skandal der Mainzer North Channel Bank. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt wirft den drei Angeklagten vor, sie hätten in einer kritischen Phase der Aufarbeitung die Interessen der Bank nicht gewahrt, sondern stattdessen die alten Geschäftsführer sowie die Muttergesellschaft Oban unterstützt. Dies habe dazu gedient, strafrechtliche Verantwortung zu verschleiern und die Rolle der Bank als Depotbank bei illegalen Steuergestaltungen herunterzuspielen.

Kernvorwurf der Staatsanwaltschaft Frankfurt

Der Vorsitzende Richter Michael Demel eröffnete den außergewöhnlichen Prozess mit dem Hinweis, dass man zwar hoffe, dieser werde nicht langwierig, der Ausgang jedoch ungewiss bleibe. Direkt im Anschluss verlas der Staatsanwalt Daniel Wegerich die umfangreiche Anklageschrift, die sich über gut eine halbe Stunde erstreckte. Der Fokus lag dabei auf der Rolle der North Channel Bank bei Cum-Ex-Geschäften, die Dänemark und Belgien beträchtliche Steuerausfälle beschert haben. Wegerich betonte, dass sowohl die Bank als auch die Jones-Day-Juristen von der Natur dieser Geschäfte wussten und sogar den spezifischen Begriff "Cum-Ex" nutzten. Der Kern der Anklage liegt nicht in der direkten Beteiligung an den Steuerstraftaten selbst, sondern in der Art und Weise, wie die Anwälte in der Krisenphase der Bank handelten.

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Rolle der US-Kanzlei Jones Day im Prozess

Die Ermittler gehen davon aus, dass die drei angeklagten Anwälte - zwei aktive und einer ein ehemaliger Mitarbeiter der Kanzlei - die Interessen der North Channel Bank hinter denen der früheren Führungsebene zurückstellten. Hinter der Muttergesellschaft Oban stehen drei US-Investoren. Die Staatsanwaltschaft argumentiert, die Beratung durch Jones Day habe den alten Geschäftsführern geholfen, potenzielle Straftaten zu kaschieren. Wegerich führte aus, dass die Berater wussten, dass diese Taktiken den Interessen der Bank schaden würden. Stattdessen agierten sie im Sinne der Oban-Gruppe, um Haftungsrisiken zu minimieren und die eigene finanzielle Absicherung zu maximieren, auch indem sie Rechnungen für diese fragwürdige Beratung an die Bank weiterleiteten, ohne dass das Institut stets von den Inhalten unterrichtet war.

Dokumentenhinterziehung und behördliche Anfragen

Ein weiterer Schwerpunkt der Anklage befasst sich mit dem Umgang der Kanzlei und der Bank mit Anfragen der Finanzbehörden. Die North Channel Bank hatte Anfragen des Finanzamts Mainz-Mitte erhalten, die in enger Zusammenarbeit mit dänischen Finanzbehörden erfolgten. Jones Day riet dem Geldhaus dazu, nur einen Teil der angeforderten Dokumente herauszugeben. Dahinter stand die Sorge, dass eine vollständige Offenlegung Haftungsansprüche von Kunden auslösen oder gegen das Bankgeheimnis verstoßen könnte. Die Staatsanwaltschaft sieht darin einen Versuch, behördliche Durchsuchungen zu begünstigen und die Wahrheitsfindung zu behindern. Dies geschah trotz eines intensiven Beratungsverhältnisses, das bereits 2013 begann und zeitweise bis zu 54 Anwälte der Kanzlei umfasste.

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Verteidigungsstrategie der Angeklagten

Die Verteidiger der drei Angeklagten wiesen die Vorwürfe in ihren Opening Statements entschieden zurück. Laura Borgel, eine der Verteidigerinnen, bezeichnete die Anklage als das Produkt einseitiger Ermittlungen und eines übertriebenen Verfolgungseifers der Staatsanwaltschaft. Sie betonte, dass ihre Mandanten weder widerstreitende Interessen vertreten hätten noch sich pflichtwidrig verhalten. Die Vorwürfe seien völlig haltlos. Die Verteidigung macht geltend, dass die Anwälte ihre beruflichen Pflichten gegenüber der Mandantin North Channel Bank stets eingehalten haben und die Strategie zur Dokumentenreduzierung im rechtlichen Rahmen des Bankgeheimnisses lag. Eine mögliche Beteiligung der Anwälte an den ursprünglichen Cum-Ex-Transaktionen wird von der Verteidigung kategorisch bestritten.

Historischer Hintergrund und zukünftige Verfahrensschritte

Die Spannungen zwischen der North Channel Bank und den Aufsichtsbehörden spitzten sich bereits 2016 zu, als die BaFin im Zuge einer Sonderuntersuchung durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG zwei Geschäftsführer zum Rücktritt aufforderte. Grund war die Beteiligung der Bank an mutmaßlich missbräuchlichen Steuergestaltungen. Anfang 2017 schieden diese beiden aus, nutzten aber weiterhin den Rechtsrat der US-Kanzlei. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Angeklagten bereits zu diesem Zeitpunkt die Gefahr strafrechtlicher Verfolgung und behördlicher Regressforderungen erkannten. Dennoch setzten sie auf Strategien zur Informationskontrolle statt auf Transparenz. Das Verfahren vor dem Landgericht Frankfurt gilt als besonders brisant, da Prozesse wegen Parteiverrats gegen internationale Anwälte rar sind und Staatsanwalt Wegerich als ausgewiesener Experte für dieses spezielle Rechtsgebiet agiert.