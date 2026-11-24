Drei Rechtsanwälte der Kanzlei Jones Day verantworten sich wegen Parteiverrats im Mandat der insolventen North Channel Bank. Hintergrund sind massive Steuerbetrugsskandale in Dänemark.

Drei ehemalige Anwälte der US-Kanzlei Jones Day stehen seit Mittwoch vor dem Landgericht Frankfurt am Main wegen des schweren Vorwurfs des gemeinschaftlichen Parteiverrat s. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt wirft den Angeklagten vor, ihre Pflicht gegenüber der Mandantin North Channel Bank verletzt zu haben, indem sie diese im Rahmen von Anfragen deutscher und dänischer Finanzbehörden pflichtwidrig beraten haben sollen. Das Verfahren betrifft einen Zeitraum, in dem die Bank in schwere Betrugsaffären um Dividendensteuervergütungen verwickelt war.

Verfahrensstand und Anklagevorwurf

Die Anklage gegen die drei heute angeklagten Rechtsanwälte ist das Ergebnis einer intensiven Vorermittlung, die auf einer Strafanzeige der North Channel Bank aus dem Jahr 2018 basiert. Ursprünglich richtete sich der Ermittlungsprozess gegen insgesamt acht Angeschuldigte. Im Rahmen des Zwischenverfahrens hat die Kammer des Gerichts das Verfahren jedoch gegen fünf der Angeklagten eingestellt. Somit konzentriert sich die nun beginnende Hauptverhandlung ausschließlich auf die drei verbliebenen Angeklagten, die sich wegen Pflichtverletzungen gegenüber ihrer Mandantin verantworten müssen. Das Strafverfahren wegen Parteiverrats ist im deutschen Recht eine extrem seltene Konstellation, da es typischerweise auftritt, wenn Rechtsanwälte vorsätzlich zwei Parteien in derselben Rechtssache pflichtwidrig vertreten oder Interessenkonflikte durch unterlassene Offenlegung verursachen.

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Rolle der North Channel Bank

Die North Channel Bank, die ihren Sitz in Deutschland hatte, befindet sich seit Anfang 2023 in Insolvenz. Der Grund für den Zusammenbruch liegen illegale Geschäfte in den Jahren 2015 bis 2017, die dem dänischen und belgischen Fiskus erhebliche Schäden zufügten. Die Bank verteidigte sich in der Vergangenheit mit der Ansicht, dass der Ratschlag der Kanzlei Jones Day, bei behördlichen Anfragen nur einen Teil der Unterlagen herauszugeben, eine Durchsuchung durch die Behörden provoziert haben könnte. Dieser Rat sollte möglicherweise Haftungsansprüche von Kunden abwenden oder das Bankgeheimnis wahren, führte jedoch nach Ansicht der Anklage zu einer Verletzung der Anwälte Pflichten gegenüber der Bank selbst.

Hintergrund des dänischen Steuerskandals

Hinter den Ermittlungen steht ein massiver internationaler Skandal um illegale Steuergestaltungen, der Dänemark und andere europäische Länder betraf. Ein dänisches Gericht hatte die North Channel Bank im Jahr 2019 wegen ihrer Beteiligung an betrügerischen Aktiengeschäften zu einer Geldbuße von rund 15 Millionen Euro verurteilt. Gleichzeitig wurde die Bank für schuldig befunden, Beihilfe zu einem Steuerbetrug geleistet zu haben, durch den Dänemark um etwa 147 Millionen Euro geschädigt worden sein soll. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt leitet die Ermittlungen in diesem speziellen Mandatsstreit unter der Leitung von Staatsanwalt Daniel Wegerich.

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Finanzielle Dimension und internationale Vernetzung

Die finanziellen Auswirkungen des Skandals gehen weit über die Schäden der North Channel Bank hinaus. Nach Schätzungen der dänischen Behörden soll ein internationales Netzwerk aus Banken und weiteren Beteiligten insgesamt gut 1,6 Milliarden Euro durch zu Unrecht erstattete Steuern auf Dividendenzahlungen erbeutet haben. Die North Channel Bank verdiente an den fraglichen Transaktionen 7,4 Millionen Euro. Eine zentrale Figur in diesem Geflecht war der britische Investmentbanker Sanjay Shah, der in Dänemark verurteilt und inhaftiert wurde. Shah gab vor Gericht aus, dass sein betrügerisches Modell von anderen Kopiert wurde, was die breite Vernetzung der beteiligten Institutionen unterstreicht.

Reaktion der Kanzlei und Prozessfortgang

Jones Day ist eine international tätige US-Wirtschaftskanzlei mit Hauptsitz in Cleveland und gehört mit etwa 2500 Anwälten zu den weltweit größten internationalen Sozietäten. In Deutschland ist die Kanzlei an drei Standorten vertreten. Jones Day selbst ist kein Verfahrensbeteiligter, da nur die drei einzelnen Anwälte angeklagt sind. Ein Vertreter der Kanzlei wollte vor dem Beginn der Hauptverhandlung nicht zu den spezifischen Vorwürfen Stellung nehmen. Die Angeklagten selbst haben auf Anfrage ebenfalls keine Kommentare abgegeben. Einer der drei Angeklagten ist inzwischen aus Altersgründen aus der Kanzlei ausgeschieden. Das Gericht hat den ursprünglichen Beginn des Verfahrens krankheitsbedingt verschoben. Es ist womöglich, dass das Hauptverfahren 2027 beginnt, nachdem die vorliegenden Unterlagen und die komplexe Interessenlage im Detail gewürdigt wurden.