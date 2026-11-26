Am 14. November wird die lebensgroße Jonas-Roßmeißl-Skulptur im Jonny-K-Aktivpark enthüllt. Sie ehrt Jonny K., der 2008 starb, als er einem betrunkenen Freund half. Die Statue aus glänzendem Edelstahl steht auf einem Hügel.

Am Freitag, 14. November, findet im Jonny-K-Aktivpark in Berlin eine feierliche Enthüllung der Gedenkstätte für Jonny K. statt. Die lebensgroße Skulptur aus glänzendem Edelstahl wird um 14 Uhr von der Öffentlichkeit freigegeben. Sie ehrt den 20-jährigen Jonny K., der 2008 tödlich starb, als er einem betrunkenen Freund half, der von anderen Bedrohungen ausging.

Entwurf von Jonas Roßmeißl

Die künstlerische Umsetzung stammt vom Künstler Jonas Roßmeißl, Jahrgang 1995, der in Düsseldorf lebt und arbeitet. Er gewann den öffentlichen Kunstwettbewerb für das Denkmal. Die Jury beschrieb das Werk damals als revolutionär für Standbilder. Es verbindet Porträt mit moderner Technologie. Aus alten Foto- und Videomaterialien wurde ein computergeneriertes Abbild erstellt. Dieses digitale Konzept bildet die Grundlage für die physische Skulptur. Das Resultat ist eine detailgetreue Rekonstruktion der Person.

Also read Sie starb auf einem Berg in Pakistan: ZDF zeigt bewegende Dahlmeier-Doku

Standort am Hügel in Spandau

Die Statue steht auf einem gut sichtbaren Hügel im nördlichen Bereich des Parks. Der genaue Standort liegt hinter dem neuen Parktheater auf der sogenannten Yogawiese. Die Koordinaten befinden sich nahe der Kreuzung Lutoner Straße und Egelpfuhlstraße. Die Installation ist bereits fest im Erdreich verankert. Der Park selbst trägt den Namen Jonny-K-Aktivpark und wurde seit 2021 umgestaltet. Er bietet Freilufttheater, Wiesen, Bänke und Sportgeräte. Die Wege wurden neu gestaltet und die Bepflanzung angepasst.

Position von Tina K.

Tina K. ist die acht Jahre ältere Schwester von Jonny K. Sie ist Gründerin eines Vereins für Gewaltprävention und Zivilcourage. Seit 14 Jahren engagiert sie sich öffentlich für das Andenken ihres Bruders. Auf ihrer Facebook-Seite beschreibt sie ihre Emotionen zur Enthüllung. Sie erwähnt das Gefühl, im Park zu stehen und zur Statue hinaufzusehen. Besonders die Geste der Statue, die Hand auf dem Herzen, hat eine starke Wirkung. Tina K. betont, dass es nicht um den tragischen Vorfall gehe. Sondern um Jonny als Person und sein Eingreifen. Sie bezeichnet die Skulptur als Teil der Stadtgeschichte Berlins.

Advertisement

Advertisement

Investitionen in den Park

Die Neugestaltung des Parks kostete mehr als acht Millionen Euro. Das Geld wurde vom Senat bereitgestellt. Ein ursprünglicher Plan für eine neue Skaterpiste musste gestrichen werden. Der Boden auf dem ehemaligen Gelände der BSR-Hausmülldeponie ist wackelig. Die Deponie wurde bis 1962 betrieben. Die Sicherheitslage im Viertel hat sich spürbar verbessert. Die Einheimischen sind in der ehemaligen West-Berliner Siedlung stark vertreten. Die Maßnahme dient der Stärkung des Gemeinschaftsgefühls.

Zukünftige Sichtbarkeit

Die Statue wird ab sofort das Stadtbild in Spandau prägen. Tausende Menschen folgen bereits den sozialen Medien von Tina K. Sie hofft, dass Kinder im Park auf die Skulptur schauen werden. Sie fragt sich, wer Jonny K. ist, wenn sie den Namen hören. Die Enthüllung markiert den Übergang von der Planung zur Realität. Das schwarze Plastikfolienhülle wird entfernt. Das Metall wird glänzen und Licht reflektieren. Die Gedenkstätte soll generationenübergreifend wirken. Der Fokus liegt auf Zivilcourage und Toleranz. Die Statue steht symbolisch für mutiges Eingreifen.