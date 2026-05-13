Jordan Bardella: Zwischen nationalem Anspruch und europäischer Realpolitik

Der Vorsitzende des Rassemblement National skizziert seine Pläne für ein souveräneres Frankreich, fordert eine harte Migrationswende und distanziert sich gleichzeitig von der AfD.

Jordan Bardella , der erst 30-jährige Vorsitzende des Rassemblement National , hat sich in den letzten Jahren zu einer der prägendsten und zugleich umstrittensten Figuren der französischen Politik entwickelt.

Als Nachfolger von Marine Le Pen führt er die rechte Partei mit einem strategischen Kalkül, das darauf abzielt, die radikalen Ränder der Gesellschaft zu mobilisieren, während er gleichzeitig versucht, die bürgerliche Mitte anzusprechen. In einem ausführlichen Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wird deutlich, dass Bardella eine Gratwanderung vollzieht. Er rüttelt zwar an den Grundfesten der europäischen Integration, doch tut er dies mit einer Rhetorik, die weniger auf den totalen Bruch als vielmehr auf eine tiefgreifende Transformation setzt.

Sein Ziel ist es, Frankreich wieder zu einem souveränen Akteur auf der Weltbühne zu machen, ohne dabei die notwendigen wirtschaftlichen Verflechtungen innerhalb des europäischen Binnenmarktes gänzlich aufzugeben. Ein zentraler Punkt seiner Agenda ist die Energiepolitik, in der er einen scharfen Kontrast zum Kurs der Bundesrepublik Deutschland zeichnet. Während Deutschland unter dem Einfluss der Grünen auf eine schnelle Dekarbonisierung durch Wind- und Solarenergie setzt, plädiert Bardella vehement für die Renaissance der Kernkraft.

Er schlägt vor, die Laufzeiten von Kernkraftwerken auf bis zu 80 Jahre zu verlängern, um die Energieunabhängigkeit Frankreichs zu sichern und die Strompreise stabil zu halten. In diesem Zusammenhang kritisiert er die deutsche Energiepolitik und spricht von Lügen der Grünen, die zu einer Fehlentscheidung geführt hätten. Trotz dieser inhaltlichen Differenzen betont Bardella jedoch die Unverzichtbarkeit der deutsch-französischen Freundschaft. Für ihn ist die Achse Paris-Berlin das Fundament der europäischen Stabilität.

Er stellt klar, dass der französische Präsident auch unter seiner Führung ein Freund des Bundeskanzlers bleiben sollte, da eine Destabilisierung dieser Beziehung den gesamten Kontinent gefährden würde. Die migrationspolitische Agenda Bardellas ist hingegen von einer kompromisslosen Härte geprägt, die er als notwendige restriktive Wende bezeichnet. Er kritisiert ein System, in dem Frankreich seiner Meinung nach Menschen mit geringen Qualifikationen ins Land hole, während hochqualifizierte Fachkräfte das Land verlassen.

Um diesem Trend entgegenzuwirken, fordert er das Ende des automatischen Erwerbs der Staatsbürgerschaft durch die Geburt auf französischem Boden. Seine Pläne sehen vor, dass Asylanträge künftig in französischen Botschaften im Ausland bearbeitet werden, um irreguläre Migration bereits an der Grenze zu stoppen.

Zudem fordert er die konsequente Ausweisung von ausländischen Straftätern und eine Priorisierung französischer Staatsbürger bei der Vergabe von Sozialleistungen. Besonders brisant ist seine Forderung nach dem Vorrang des nationalen Rechts vor dem europäischen Recht in Fragen der Migration. Damit würde er die rechtliche Architektur der EU direkt angreifen, indem er die Kompetenzen Brüssels zugunsten der nationalen Souveränität beschneidet. In Bezug auf die Europäische Union verfolgt Bardella eine Strategie, die sich vom klassischen Frexit unterscheidet.

Er lehnt einen kompletten Austritt aus der EU ab, möchte jedoch ein Modell ähnlich dem Dänemarks implementieren, bei dem Frankreich durch spezifische Opt-out-Klauseln bestimmte EU-Richtlinien umgehen kann. Sein Motto lautet, alles zu verändern, ohne etwas zu zerstören. Diese pragmatische, wenn auch disruptive Herangehensweise zeigt sich auch in seinem Verhältnis zur deutschen AfD. Obwohl beide Parteien im europäischen Spektrum der Rechten angesiedelt sind, distanziert sich Bardella deutlich von der deutschen Partei.

Er führt insbesondere die extreme Rhetorik der AfD in historischen Fragen an, die mit den Grundsätzen des Rassemblement National unvereinbar seien. Damit signalisiert er, dass er die AfD nicht als Bündnispartner betrachtet. Gleichzeitig kritisiert er die mangelnde Kontrolle der EU-Außengrenzen und nennt das Beispiel Spaniens, wo die Legalisierung einer großen Zahl illegaler Einwanderer die Freizügigkeit innerhalb der EU untergrabe





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jordan Bardella Rassemblement National Migration EU-Politik Deutsch-Französische Beziehungen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Spielzeit: Legacy of the Dark Knight bietet abseits der Story wohl ordentlich UmfangSo viel Spielzeit nimmt LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight in Anspruch.

Read more »

„Royal Hybrid Navy“: Großbritanniens Anspruch auf einen neuen Dreadnought-MomentNach dem First Sea Lord General Sir Gwyn Jenkins sollen bemannte Kampfschiffe, unbemannte Systeme und eine engere Integration nordeuropäischer Marinen bis 2029 für die Royal Navy eine neue Flottenlogik erzeugen. Der Anspruch steht und fällt mit der industriellen Skalierung.

Read more »

Oberlandesgericht Karlsruhe : Urteil: Ärzte mit Anspruch auf VBL-Rente müssen diese beantragenWer seinen Anspruch auf eine Betriebsrente im öffentlichen Dienst geltend machen will, muss rechtzeitig einen Antrag stellen, eine automatische Auszahlung gibt es nicht. So das Oberlandesgericht Karlsruhe.

Read more »

Warum Biotech-Aktien jetzt im Umbruch sind und Zelltherapie nicht nur bei BioNTech, Morphosys und Co. ein Thema ist.Anzeige / Werbung Die Biotech-Branche befindet sich in einer spannenden Übergangsphase - zwischen politischem Anspruch, strukturellem Wandel und technologischen Durchbrüchen. Während Deutschland darum

Read more »