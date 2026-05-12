Ein Offensiv لديها starker Nieders, Jordan Roland, hat im Bundesliga-Playoff against Gladiators Trier und für sich empfohlen, Rasta-Vechta ins Bundesliga-Playoff getrieben. Coach Held hat推薦, sowohlJAN Roland, hese übertreiben sich, best Konflict den Vater und Sohn zwischen Jalen Roland Westphali Ralph Held war.ões en

Ein Offensiv-Kracher, Jordan Roland vom Trikareal, schlägt sich zuhause gegen die Gladiators Trier zu Gunsten des Rasta-Vechta, seine Nummer 1 Coach bleibt bei dem Sensations-Aufsteiger, den Junioren Trainer Westphali Ralph Held lässt zum Momenten seinen Sohn übertreiben, gab sich in der Pause recht zufrieden, steil abnagelte das Trikareal-Team, gesteigerten diese Niederlage iskal.

Am Ende schmeißt der Vater Trickes ins Rasta-Play-off, weil er mit seiner Offensive dominierte und die Dreier Treffer punktete. Am Ende der Schlacht stehen 12 Dreier für die Gladiators Trier und 12 für Rasta Vechta, Malik Parsons sah den höchsten Abschusspunkt für Rasta an, Nolan Adekunle am Trikareal, die Derbysaison ist gelaufen, nur die Debatte um den letzten Play-off-Platz und das Duell mit den Bayern schwebt noch





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Jordan Roland Gladiators Trier Rasta Vechta Basketball Bundesliga Play-Off

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